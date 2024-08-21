«Локомотив» работает над трансфером турецкого вингера

«Локомотив» хочет подписать турецкого вингера Юсуфа Сари из «Аданы Демирспор». По данным Legalbet, в турецком клубе хотят выручить за трансфер 5 миллионов евро, сам футболист хочет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.
Переговоры складываются тяжело, так как «Локомотив» не устраивает запрашиваемая сумма трансфера.
- Контракт 25-летнего Сари с нынешним клубом рассчитан до лета 2025 года.
- В этом сезоне он провел за «Адану Демирспор» 2 матча, в прошлом сыграл 30 встреч, забил 5 голов, отдал 10 передач.
- Сари сыграл в 4 встречах за сборную Турции в прошлом году и отметился 1 забитым мячом.
- Transfermarkt оценивает футболиста в 5,5 миллиона евро.
Источник: Legalbet