«Локомотив» работает над трансфером турецкого вингера

«Локомотив» хочет подписать турецкого вингера Юсуфа Сари из «Аданы Демирспор». По данным Legalbet, в турецком клубе хотят выручить за трансфер 5 миллионов евро, сам футболист хочет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

Переговоры складываются тяжело, так как «Локомотив» не устраивает запрашиваемая сумма трансфера.