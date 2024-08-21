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«Локомотив» работает над трансфером турецкого вингера

21 августа 2024, 12:26
3

«Локомотив» хочет подписать турецкого вингера Юсуфа Сари из «Аданы Демирспор». По данным Legalbet, в турецком клубе хотят выручить за трансфер 5 миллионов евро, сам футболист хочет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

Переговоры складываются тяжело, так как «Локомотив» не устраивает запрашиваемая сумма трансфера.

  • Контракт 25-летнего Сари с нынешним клубом рассчитан до лета 2025 года.
  • В этом сезоне он провел за «Адану Демирспор» 2 матча, в прошлом сыграл 30 встреч, забил 5 голов, отдал 10 передач.
  • Сари сыграл в 4 встречах за сборную Турции в прошлом году и отметился 1 забитым мячом.
  • Transfermarkt оценивает футболиста в 5,5 миллиона евро.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Адана Демирспор Локомотив Сари Юсуф
Комментарии (3)
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FCSpartakM
1724235615
понятно, можно не читать
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Красногорск_Фан
1724237453
По Месси уже 7 лет сложно идут.
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Риш
1724242283
купите напа жунинье из карабаха
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