Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Струга - турнирная таблица

Струга
Сайт:
http://fcstruga.com/
Тренер:
Катип Османи
Состав Статистика Трансферы Результаты Расписание Таблица
Основной этап
Плей-офф
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Челси
2
Витория Гимараеш
3
Фиорентина
4
Рапид
5
Лугано
6
Юргорден
7
Легия
8
Серкль Брюгге
9
Ягеллония
10
Шэмрок Роверс
11
АПОЭЛ
12
Пафос
13
Панатинаикос
14
Олимпия
15
Бетис
16
Хайденхайм
17
Гент
18
Копенгаген
19
Викингур
20
Борац
21
Целе
22
Омония
23
Мольде
24
ТСЦ Бачка Топола
25
Хартс
26
Истанбул Башакшехир
27
Млада Болеслав
28
Астана
29
Санкт-Галлен
30
ХИК
31
Ноа
32
ТНС
33
Динамо Мн
34
Ларн
35
ЛАСК
36
Петрокуб
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
26
5
21
18
6
4
2
0
13
6
7
14
6
4
1
1
18
7
11
13
6
4
1
1
11
5
6
13
6
4
1
1
11
7
4
13
6
4
1
1
11
7
4
13
6
4
0
2
13
5
8
12
6
3
2
1
14
7
7
11
6
3
2
1
10
5
5
11
6
3
2
1
12
9
3
11
6
3
2
1
8
5
3
11
6
3
1
2
11
7
4
10
6
3
1
2
10
7
3
10
6
3
1
2
7
6
1
10
6
3
1
2
6
5
1
10
6
3
1
2
7
7
0
10
6
3
0
3
8
8
0
9
6
2
2
2
8
9
-1
8
6
2
2
2
7
8
-1
8
6
2
2
2
4
7
-3
8
6
2
1
3
13
13
0
7
6
2
1
3
7
7
0
7
6
2
1
3
10
11
-1
7
6
2
1
3
10
13
-3
7
6
2
1
3
6
9
-3
7
6
1
3
2
9
12
-3
6
6
2
0
4
7
10
-3
6
6
1
2
3
4
8
-4
5
6
1
2
3
10
18
-8
5
6
1
1
4
3
9
-6
4
6
1
1
4
6
16
-10
4
6
1
0
5
5
10
-5
3
6
1
0
5
4
13
-9
3
6
1
0
5
3
12
-9
3
6
0
3
3
4
14
-10
3
6
0
2
4
4
13
-9
2
Команда
1
Челси
2
Фиорентина
3
Гент
4
Серкль Брюгге
5
Целе
6
Лугано
7
Ягеллония
8
Шэмрок Роверс
9
Рапид
10
Витория Гимараеш
11
Бетис
12
Легия
13
Мольде
14
Омония
15
Викингур
16
Панатинаикос
17
Юргорден
18
Пафос
19
ТСЦ Бачка Топола
20
Млада Болеслав
21
Олимпия
22
Борац
23
Истанбул Башакшехир
24
Копенгаген
25
Хартс
26
АПОЭЛ
27
Ноа
28
Астана
29
ХИК
30
Хайденхайм
31
Динамо Мн
32
ЛАСК
33
ТНС
34
Ларн
35
Санкт-Галлен
36
Петрокуб
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
17
3
14
9
3
3
0
0
12
2
10
9
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
9
3
6
7
3
2
1
0
11
6
5
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
1
0
5
0
5
7
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
1
0
5
1
4
7
3
2
1
0
6
3
3
7
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
0
1
6
2
4
6
3
2
0
1
7
4
3
6
3
2
0
1
7
4
3
6
3
2
0
1
6
3
3
6
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
3
1
2
6
3
2
0
1
8
7
1
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
4
4
0
3
3
0
3
0
3
3
0
3
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
1
2
5
10
-5
1
3
0
0
3
1
8
-7
0
Команда
1
Челси
2
Витория Гимараеш
3
АПОЭЛ
4
Юргорден
5
Легия
6
Рапид
7
Хайденхайм
8
Лугано
9
Пафос
10
Фиорентина
11
Серкль Брюгге
12
Панатинаикос
13
Олимпия
14
Ягеллония
15
Шэмрок Роверс
16
Копенгаген
17
Санкт-Галлен
18
Бетис
19
Хартс
20
Борац
21
Петрокуб
22
Истанбул Башакшехир
23
Викингур
24
Астана
25
Омония
26
Мольде
27
ТСЦ Бачка Топола
28
Млада Болеслав
29
ТНС
30
Гент
31
Целе
32
ХИК
33
Ларн
34
Динамо Мн
35
Ноа
36
ЛАСК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
3
2
1
0
7
3
4
7
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
1
0
5
3
2
7
3
2
0
1
7
3
4
6
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
1
1
1
8
6
2
4
3
1
1
1
6
5
1
4
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
1
1
6
7
-1
4
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
1
1
1
5
8
-3
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
1
0
2
1
5
-4
3
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
2
1
4
8
-4
2
3
0
2
1
1
5
-4
2
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
1
2
0
3
-3
1
3
0
1
2
3
7
-4
1
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
0
3
4
8
-4
0
3
0
0
3
3
7
-4
0
3
0
0
3
2
7
-5
0
3
0
0
3
2
7
-5
0
3
0
0
3
0
5
-5
0
3
0
0
3
0
6
-6
0
3
0
0
3
0
9
-9
0
3
0
0
3
3
13
-10
0
3
0
0
3
1
11
-10
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
1/8 финала
Бетис
2
4
Витория Гимараеш
2
0
Бетис
2 : 2
Витория Гимараеш
Витория Гимараеш
0 : 4
Бетис
Ягеллония
3
0
Серкль Брюгге
0
2
Ягеллония
3 : 0
Серкль Брюгге
Серкль Брюгге
2 : 0
Ягеллония
Целе
1
4
Лугано
0
5
Целе
1 : 0
Лугано
Лугано
5 : 4
Целе
Панатинаикос
3
1
Фиорентина
2
3
Панатинаикос
3 : 2
Фиорентина
Фиорентина
3 : 1
Панатинаикос
Копенгаген
1
0
Челси
2
1
Копенгаген
1 : 2
Челси
Челси
1 : 0
Копенгаген
Мольде
3
0
Легия
2
2
Мольде
3 : 2
Легия
Легия
2 : 0
Мольде
Пафос
1
0
Юргорден
0
3
Пафос
1 : 0
Юргорден
Юргорден
3 : 0
Пафос
Борац
1
1
Рапид
1
2
Борац
1 : 1
Рапид
Рапид
2 : 1
Борац
1/4 финала
Бетис
2
1
Ягеллония
0
1
Бетис
2 : 0
Ягеллония
Ягеллония
1 : 1
Бетис
Целе
1
2
Фиорентина
2
2
Целе
1 : 2
Фиорентина
Фиорентина
2 : 2
Целе
Легия
0
Челси
3
Легия
0 : 3
Челси
Юргорден
0
4
Рапид
1
1
Юргорден
0 : 1
Рапид
Рапид
1 : 4
Юргорден
1/2 финала
Бетис
2
2
Фиорентина
1
2
Бетис
2 : 1
Фиорентина
Фиорентина
2 : 2
Бетис
Юргорден
1
0
Челси
4
1
Юргорден
1 : 4
Челси
Челси
1 : 0
Юргорден
Финал
Главные новости
Гурцкая назвал возможную проблему с продлением Барко «Спартаком»
19:57
2
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
ФотоЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
6
ФотоНазначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
2
Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
18:30
2
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
25
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
1
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
2
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+