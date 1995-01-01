Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Струга - результаты

    Город Струга
    Дивизион Северная Македония-Первая Лига
    Турниры:
    Лига конференций (2021/2022), ответный матч
    1 раунд
    ответный матч    		 15 июля, четверг 18:00 Струга 1:4 Лиепая
    Лига конференций (2021/2022), первый матч
    1 раунд
    первый матч    		 8 июля, четверг 17:00 Лиепая 1:1 Струга
    • Читайте нас: 
    11