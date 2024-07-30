Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пюник - Струга
Пюник - Струга: обзор матча 30 июля 2024
Пюник
30.07.2024, вторник, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Струга
16'
С. Дебле
45'
М. Коваленко
90+6'
М. Коваленко
45+4'
Б. Ибраими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пюник - Струга
Замена
А. Григорян
️️️️
Ю. Отубанжо
90'
+8
ГОЛ! 3:1!
М. Коваленко
Пас отдал
Л. Виллела
90'
+6
Желтая карточка
Джеймс
82'
82'
Замена
H. Maleski
️️️️
L. Kehinde
Замена
С. Удо
️️️️
Е. Кочук
72'
Замена
Д. Давидян
️️️️
A.
72'
71'
Желтая карточка
Б. Ибраими
Замена
Агдон
️️️️
С. Дебле
64'
46'
Замена
М. Радески
️️️️
H. Ukpa
Замена
А. Братков
️️️️
Т. Восканян
46'
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
Б. Ибраими
Пас отдал
B. Shabani
ГОЛ! 2:0!
М. Коваленко
Пас отдал
Джеймс
45'
Желтая карточка
Л. Виллела
31'
29'
Замена
B. Ilievski
️️️️
С. Спировски
Желтая карточка
С. Дебле
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Дебле
Пас отдал
Л. Виллела
16'
10'
Желтая карточка
К. Ристевски
Желтая карточка
M. Maia
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пюник
16
Генри Авагян
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
5
Джеймс
ЛП
8
M. Maia
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
2
Alemão
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Струга
31
Filip Dujmović
ВР
55
Сава Радич
ЦЗ
16
Бесарт Криваньева
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
2
Nikola Vlajković
ЦП
19
Ard Kasami
ЦП
11
Bunjamin Shabani
ЦФ
20
Lanre Kehinde
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
28
Hogan Ukpa
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
Пюник
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
70
Хосе Карабальо
ЛВ
10
Артак Григорян
ОП
4
Соломон Удо
ЦП
35
Petros Alekyan
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
9
Давид Давидян
ПВ
21
Агдон
ЦФ
9
João Paredes
ЦФ
Струга
1
Hristijan Stevkovski
ВР
5
Bojan Ilievski
ЦЗ
8
Hadis Tairi
ЦЗ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
9
Arbi Vosha
ЦФ
14
Марьян Радески
ЦФ
17
Masaaki Takahara
ЦФ
29
Hristijan Maleski
ЦФ
33
Bassirou Compaoré
ЦФ
4-3-3
16
Авагян
6
Жуниньо
15
Коваленко
10
Кочук
33
Восканян
5
Джеймс
8
Дебле
8
20
Отубанжо
20
Виллела
2
3-3-4
31
55
Радич
16
Криваньева
4
Ристевски
6
Спировски
2
19
28
7
Ибраими
20
11
33
Восканян
18
Братков
18
Братков
33
Восканян
20
Отубанжо
10
Григорян
10
Григорян
20
Отубанжо
10
Кочук
4
Удо
4
Удо
10
Кочук
2
9
Давидян
9
Давидян
2
8
Дебле
21
Агдон
21
Агдон
8
Дебле
6
Спировски
5
5
6
Спировски
28
14
Радески
14
Радески
28
20
29
29
20
Остались в запасе
Пюник
Струга
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
35
Petros Alekyan
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
70
Хосе Карабальо
ЛВ
9
João Paredes
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
1
Hristijan Stevkovski
ВР
8
Hadis Tairi
ЦЗ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
9
Arbi Vosha
ЦФ
17
Masaaki Takahara
ЦФ
33
Bassirou Compaoré
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
Остались в запасе
32
Сергей Микаэлян
ВР
71
Станислав Бучнев
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
35
Petros Alekyan
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
70
Хосе Карабальо
ЛВ
9
João Paredes
ЦФ
Остались в запасе
1
Hristijan Stevkovski
ВР
8
Hadis Tairi
ЦЗ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
9
Arbi Vosha
ЦФ
17
Masaaki Takahara
ЦФ
33
Bassirou Compaoré
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Катип Османи
Статистика матча Пюник - Струга
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Пюник
3 : 1
30.07.2024
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Струга
2 : 1
24.07.2024
Пюник
Лига чемпионов, 1 раунд
Струга
1 : 2
17.07.2024
Слован
Лига чемпионов, 1 раунд
Слован
4 : 2
10.07.2024
Струга
Лига конференций, 4 раунд
Брейдаблик
1 : 0
31.08.2023
Струга
Информация о матче
Главный судья:
Sigurd Smehus Kringstad, Norway
Стадион:
Республиканский
Новости команд
Все
Пюник
Струга
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
5 октября
1
Появилось объяснение, за счет чего Дзюба построил яркую карьеру
3 октября
Карьеру Дзюбы описали одним прилагательным
3 октября
2
«Пюник» объявил о назначении экс-тренера «Спартака»
3 октября
Испанский тренер из РПЛ мог возглавить клуб из Армении
30 сентября
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
5 октября
1
Появилось объяснение, за счет чего Дзюба построил яркую карьеру
3 октября
Карьеру Дзюбы описали одним прилагательным
3 октября
2
«Пюник» объявил о назначении экс-тренера «Спартака»
3 октября
Испанский тренер из РПЛ мог возглавить клуб из Армении
30 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+