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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Струга - Слован
Струга - Слован: обзор матча 17 июля 2024
Струга
17.07.2024, среда, 18:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 2
Первый матч – 2 : 4
Завершен
Слован
9'
В. Вайсс
34'
К. Ристевски (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Струга - Слован
Замена
B. Ilievski
️️️️
N. Vlajković
85'
69'
Замена
Ш. Зуберу
️️️️
В. Вайсс
69'
Замена
К. Саввидис
️️️️
Д. Стрелец
Желтая карточка
H. Ukpa
68'
Желтая карточка
С. Евтоски
65'
57'
Замена
Н. Марчелли
️️️️
М. Войтко
57'
Замена
М. Толич
️️️️
Р. Мак
47'
Желтая карточка
Д. Стрелец
Замена
H. Ukpa
️️️️
К. Ристевски
46'
Желтая карточка
Б. Криваньева
45'
+4
34'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
К. Ристевски
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Вайсс
Пас отдал
Д. Стрелец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Струга
31
Filip Dujmović
ВР
55
Сава Радич
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
16
Бесарт Криваньева
ЦЗ
45
Стефан Евтоски
ОП
2
Nikola Vlajković
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
11
Bunjamin Shabani
ЦФ
9
Arbi Vosha
ЦФ
14
Марьян Радески
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
12
Кенан Байрич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦФ
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Струга
1
Hristijan Stevkovski
ВР
5
Bojan Ilievski
ЦЗ
19
Ard Kasami
ЦП
29
Hristijan Maleski
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
8
Flamur Tairi
ЦФ
28
Hogan Ukpa
ЦФ
Слован
30
Андрей Миколас
ВР
1
Адам Грдина
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
6
Филип Лихы
ОП
10
Нино Марчелли
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
10
Марко Толич
АП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
3-1-2-4
31
55
Радич
4
Ристевски
16
Криваньева
45
Евтоски
2
6
Спировски
11
7
Ибраими
14
Радески
9
3-1-3-1-2
31
Трновски
4
Кашия
6
Виммер
27
Войтко
37
Сзоке
12
Байрич
33
Куцка
7
Вайсс
21
Мак
28
Блэкмен
13
Стрелец
2
5
5
2
4
Ристевски
28
28
4
Ристевски
27
Войтко
10
Марчелли
10
Марчелли
27
Войтко
13
Стрелец
88
Саввидис
88
Саввидис
13
Стрелец
21
Мак
10
Толич
10
Толич
21
Мак
7
Вайсс
23
Зуберу
23
Зуберу
7
Вайсс
Остались в запасе
Струга
Слован
1
Hristijan Stevkovski
ВР
19
Ard Kasami
ЦП
29
Hristijan Maleski
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
8
Flamur Tairi
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
30
Андрей Миколас
ВР
1
Адам Грдина
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
6
Филип Лихы
ОП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Hristijan Stevkovski
ВР
19
Ard Kasami
ЦП
29
Hristijan Maleski
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
8
Flamur Tairi
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Миколас
ВР
1
Адам Грдина
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
6
Филип Лихы
ОП
Главный тренер
Катип Османи
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Струга - Слован
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Пюник
3 : 1
30.07.2024
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Струга
2 : 1
24.07.2024
Пюник
Лига чемпионов, 1 раунд
Струга
1 : 2
17.07.2024
Слован
Лига чемпионов, 1 раунд
Слован
4 : 2
10.07.2024
Струга
Лига конференций, 4 раунд
Брейдаблик
1 : 0
31.08.2023
Струга
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Gradska Plaza Stadium, Struga
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