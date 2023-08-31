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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Брейдаблик - Струга
Брейдаблик - Струга: обзор матча 31 августа 2023
Брейдаблик
31.08.2023, четверг, 19:45
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Струга
3'
В. Карл Эйнарссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брейдаблик - Струга
Желтая карточка
Х. Гуннлаугссон
88'
Замена
А. Глинссон
️️️️
A. Yeoman
84'
77'
Замена
A. Jahja
️️️️
H. Ukpa
Замена
K. Ingi Kristinsson
️️️️
К. Ольсен
75'
Замена
D. Ingvarsson
️️️️
A. Logi Lúðvíksson
75'
74'
Желтая карточка
E. Maliki
65'
Желтая карточка
С. Радич
46'
Замена
F. Tairi
️️️️
H. Georgievski
Желтая карточка
A. Logi Lúðvíksson
30'
ГОЛ! 1:0!
В. Карл Эйнарссон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брейдаблик
44
Дамир Муминович
ЦЗ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
10
Клеминт Ольсен
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Струга
95
Vedran Kjoševski
ВР
55
Сава Радич
ЦЗ
16
Бесарт Криваньева
ЦЗ
5
Ментор Мазрекай
ЛВ
26
Hristijan Georgievski
ЦП
11
Bunjamin Shabani
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
28
Hogan Ukpa
ЦФ
10
Besmir Bojku
ЦФ
24
Edis Maliki
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
Брейдаблик
35
Hilmar Thór Kjaernested Helgason
ВР
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
16
Dagur Örn Fjeldsted
ЦП
28
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
18
Eyþór Aron Wöhler
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
Струга
1
Kristijan Kitanovski
ВР
8
Hadis Tairi
ЦЗ
19
Ard Kasami
ЦП
22
Ardi Idrizi
ЦП
31
Jusuf Kaba
ЦП
12
Raif Mirseloski
ЦФ
8
Flamur Tairi
ЦФ
7
Abdulhadi Jahja
ЦФ
27
Senad Jarović
ЦФ
2-3-2-4
44
Муминович
21
Маргейрссон
13
Эйолфссон
13
8
Эйнарссон
7
Гуннлаугссон
11
Сванторссон
3
1
10
Ольсен
30
2-1-1-5
95
55
Радич
16
Криваньева
26
5
Мазрекай
7
Ибраими
6
24
10
28
30
22
Глинссон
22
Глинссон
30
13
18
18
13
10
Ольсен
23
23
10
Ольсен
26
8
8
26
28
7
7
28
Остались в запасе
Брейдаблик
Струга
35
Hilmar Thór Kjaernested Helgason
ВР
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
16
Dagur Örn Fjeldsted
ЦП
28
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
18
Eyþór Aron Wöhler
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
1
Kristijan Kitanovski
ВР
8
Hadis Tairi
ЦЗ
19
Ard Kasami
ЦП
22
Ardi Idrizi
ЦП
31
Jusuf Kaba
ЦП
12
Raif Mirseloski
ЦФ
27
Senad Jarović
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
Остались в запасе
35
Hilmar Thór Kjaernested Helgason
ВР
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
16
Dagur Örn Fjeldsted
ЦП
28
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
18
Eyþór Aron Wöhler
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
Остались в запасе
1
Kristijan Kitanovski
ВР
8
Hadis Tairi
ЦЗ
19
Ard Kasami
ЦП
22
Ardi Idrizi
ЦП
31
Jusuf Kaba
ЦП
12
Raif Mirseloski
ЦФ
27
Senad Jarović
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Главный тренер
Катип Османи
Статистика матча Брейдаблик - Струга
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
Брейдаблик
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Пюник
3 : 1
30.07.2024
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Струга
2 : 1
24.07.2024
Пюник
Лига чемпионов, 1 раунд
Струга
1 : 2
17.07.2024
Слован
Лига чемпионов, 1 раунд
Слован
4 : 2
10.07.2024
Струга
Лига конференций, 4 раунд
Брейдаблик
1 : 0
31.08.2023
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