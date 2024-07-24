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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Струга - Пюник
Струга - Пюник: обзор матча 24 июля 2024
Струга
24.07.2024, среда, 18:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Пюник
8'
Б. Ибраими (П)
73'
С. Спировски
23'
Л. Виллела (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Струга - Пюник
90'
+3
Замена
Е. Кочук
️️️️
Л. Виллела
90'
+2
Замена
А. Григорян
️️️️
M. Maia
Желтая карточка
С. Евтоски
85'
Желтая карточка
С. Спировски
74'
ГОЛ! 2:1!
С. Спировски
73'
68'
Замена
С. Удо
️️️️
Д. Давидян
62'
Замена
М. Коваленко
️️️️
Х. Карабальо
60'
Красная карточка
С. Вакуленко
29'
Желтая карточка
M. Maia
23'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Виллела
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Ибраими
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Струга
31
Filip Dujmović
ВР
55
Сава Радич
ЦЗ
16
Бесарт Криваньева
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
45
Стефан Евтоски
ОП
2
Nikola Vlajković
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
14
Марьян Радески
ЦФ
11
Bunjamin Shabani
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
Пюник
16
Генри Авагян
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
5
Джеймс
ЛП
70
Хосе Карабальо
ЛВ
8
M. Maia
ЦП
79
Сергей Вакуленко
ЦП
9
Давид Давидян
ПВ
21
Агдон
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
2
Alemão
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Струга
1
Hristijan Stevkovski
ВР
5
Bojan Ilievski
ЦЗ
19
Ard Kasami
ЦП
29
Hristijan Maleski
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
8
Flamur Tairi
ЦФ
28
Hogan Ukpa
ЦФ
9
Arbi Vosha
ЦФ
Пюник
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
4
Соломон Удо
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
3-1-2-3
31
55
Радич
16
Криваньева
4
Ристевски
45
Евтоски
2
6
Спировски
7
Ибраими
11
14
Радески
2-3-2-3
16
Авагян
33
Восканян
6
Жуниньо
8
79
Вакуленко
5
Джеймс
9
Давидян
70
Карабальо
2
20
Виллела
21
Агдон
70
Карабальо
15
Коваленко
15
Коваленко
70
Карабальо
20
Виллела
10
Кочук
10
Кочук
20
Виллела
8
10
Григорян
10
Григорян
8
9
Давидян
4
Удо
4
Удо
9
Давидян
Остались в запасе
Струга
Пюник
1
Hristijan Stevkovski
ВР
5
Bojan Ilievski
ЦЗ
19
Ard Kasami
ЦП
29
Hristijan Maleski
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
8
Flamur Tairi
ЦФ
28
Hogan Ukpa
ЦФ
9
Arbi Vosha
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
8
Серж Дебле
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
1
Hristijan Stevkovski
ВР
5
Bojan Ilievski
ЦЗ
19
Ard Kasami
ЦП
29
Hristijan Maleski
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
8
Flamur Tairi
ЦФ
28
Hogan Ukpa
ЦФ
9
Arbi Vosha
ЦФ
Остались в запасе
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
8
Серж Дебле
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Струга - Пюник
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Пюник
3 : 1
30.07.2024
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Струга
2 : 1
24.07.2024
Пюник
Лига чемпионов, 1 раунд
Струга
1 : 2
17.07.2024
Слован
Лига чемпионов, 1 раунд
Слован
4 : 2
10.07.2024
Струга
Лига конференций, 4 раунд
Брейдаблик
1 : 0
31.08.2023
Струга
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Информация о матче
Главный судья:
Luis Teixeira, Portugal
Стадион:
Gradska Plaza Stadium, Struga
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