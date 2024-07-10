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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Слован - Струга
Слован - Струга: обзор матча 10 июля 2024
Слован
10.07.2024, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
4 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Струга
16'
В. Вайсс
36'
Р. Мак
85'
Ю. Куцка
90+1'
Ю. Куцка
55'
Б. Ибраими (П)
74'
Б. Ибраими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Струга
90'
+4
Желтая карточка
Б. Криваньева
ГОЛ! 4:2!
Ю. Куцка
Пас отдал
В. Вайсс
90'
+1
Желтая карточка
К. Байрич
87'
86'
Желтая карточка
С. Евтоски
ГОЛ! 3:2!
Ю. Куцка
Пас отдал
Н. Марчелли
85'
Замена
Ш. Зуберу
️️️️
Р. Мак
81'
Замена
М. Войтко
️️️️
К. Виммер
81'
Замена
Ю. Сзоке
️️️️
К. Саввидис
81'
74'
ГОЛ! 2:2!
Б. Ибраими
Желтая карточка
В. Вайсс
64'
Замена
Н. Марчелли
️️️️
М. Толич
61'
Замена
Ю. Медведев
️️️️
Л. Паушек
61'
55'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Ибраими
46'
Замена
С. Спировски
️️️️
H. Ukpa
46'
Замена
М. Радески
️️️️
H. Maleski
ГОЛ! 2:0!
Р. Мак
Пас отдал
Д. Стрелец
36'
ГОЛ! 1:0!
В. Вайсс
Пас отдал
Д. Стрелец
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
10
Марко Толич
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Струга
31
Filip Dujmović
ВР
55
Сава Радич
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
16
Бесарт Криваньева
ЦЗ
2
Nikola Vlajković
ЦП
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
29
Hristijan Maleski
ЦФ
11
Bunjamin Shabani
ЦФ
9
Arbi Vosha
ЦФ
28
Hogan Ukpa
ЦФ
45
Стефан Евтоски
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
Слован
30
Андрей Миколас
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
6
Филип Лихы
ОП
37
Юлиус Сзоке
ОП
10
Нино Марчелли
ЦП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Струга
1
Hristijan Stevkovski
ВР
5
Bojan Ilievski
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
19
Ard Kasami
ЦП
12
Raif Mirseloski
ЦФ
8
Flamur Tairi
ЦФ
14
Марьян Радески
ЦФ
3-4-2-1
31
Трновски
25
Паушек
6
Виммер
4
Кашия
88
Саввидис
7
Вайсс
12
Байрич
33
Куцка
21
Мак
10
Толич
13
Стрелец
3-1-5
31
55
Радич
4
Ристевски
16
Криваньева
2
29
45
Евтоски
28
9
11
6
Виммер
27
Войтко
27
Войтко
6
Виммер
25
Паушек
17
Медведев
17
Медведев
25
Паушек
88
Саввидис
37
Сзоке
37
Сзоке
88
Саввидис
10
Толич
10
Марчелли
10
Марчелли
10
Толич
21
Мак
23
Зуберу
23
Зуберу
21
Мак
28
6
Спировски
6
Спировски
28
29
14
Радески
14
Радески
29
Остались в запасе
Слован
Струга
30
Андрей Миколас
ВР
1
Адам Грдина
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
6
Филип Лихы
ОП
Главный тренер
Владимир Вайсс
1
Hristijan Stevkovski
ВР
5
Bojan Ilievski
ЦЗ
19
Ard Kasami
ЦП
12
Raif Mirseloski
ЦФ
8
Flamur Tairi
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
Остались в запасе
30
Андрей Миколас
ВР
1
Адам Грдина
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
6
Филип Лихы
ОП
Остались в запасе
1
Hristijan Stevkovski
ВР
5
Bojan Ilievski
ЦЗ
19
Ard Kasami
ЦП
12
Raif Mirseloski
ЦФ
8
Flamur Tairi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Катип Османи
Статистика матча Слован - Струга
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Пюник
3 : 1
30.07.2024
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Струга
2 : 1
24.07.2024
Пюник
Лига чемпионов, 1 раунд
Струга
1 : 2
17.07.2024
Слован
Лига чемпионов, 1 раунд
Слован
4 : 2
10.07.2024
Струга
Лига конференций, 4 раунд
Брейдаблик
1 : 0
31.08.2023
Струга
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Национальный футбольный стадион
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