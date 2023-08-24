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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Струга - Брейдаблик
Струга - Брейдаблик: обзор матча 24 августа 2023
Струга
24.08.2023, четверг, 18:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Брейдаблик
35'
Х. Гуннлаугссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Струга - Брейдаблик
Вторая желтая
В. Згуро
90'
+2
Замена
S. Jarović
️️️️
М. Мазрекай
86'
Желтая карточка
С. Радич
81'
73'
Желтая карточка
Д. Муминович
69'
Замена
А. Глинссон
️️️️
К. Стейндорссон
67'
Желтая карточка
Х. Гуннлаугссон
65'
Замена
В. Карл Эйнарссон
️️️️
A. Logi Lúðvíksson
Желтая карточка
М. Мазрекай
59'
Желтая карточка
В. Згуро
57'
51'
Желтая карточка
Г. Эйолфссон
Замена
A. Jahja
️️️️
E. Maliki
46'
41'
Желтая карточка
O. Sigurjonsson
35'
ГОЛ! 0:1!
Х. Гуннлаугссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Струга
95
Vedran Kjoševski
ВР
55
Сава Радич
ЦЗ
16
Бесарт Криваньева
ЦЗ
33
Вангьель Згуро
ЦЗ
5
Ментор Мазрекай
ЛВ
11
Bunjamin Shabani
ЦФ
6
M. Neziri
ЦФ
24
Edis Maliki
ЦФ
10
Besmir Bojku
ЦФ
28
Hogan Ukpa
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
Брейдаблик
44
Дамир Муминович
ЦЗ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
10
Клеминт Ольсен
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Струга
1
Kristijan Kitanovski
ВР
35
Anes Istrefi
ВР
8
Hadis Tairi
ЦЗ
22
Ardi Idrizi
ЦП
31
Jusuf Kaba
ЦП
19
Ard Kasami
ЦП
26
Hristijan Georgievski
ЦП
27
Senad Jarović
ЦФ
12
Raif Mirseloski
ЦФ
8
Flamur Tairi
ЦФ
7
Abdulhadi Jahja
ЦФ
Брейдаблик
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
28
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
16
Dagur Örn Fjeldsted
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
18
Eyþór Aron Wöhler
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
3-1-5
95
55
Радич
16
Криваньева
33
Згуро
5
Мазрекай
24
7
Ибраими
28
10
6
2-2-3-4
44
Муминович
21
Маргейрссон
13
13
Эйолфссон
11
Сванторссон
10
Стейндорссон
7
Гуннлаугссон
3
18
1
10
Ольсен
5
Мазрекай
27
27
5
Мазрекай
24
7
7
24
13
8
Эйнарссон
8
Эйнарссон
13
10
Стейндорссон
22
Глинссон
22
Глинссон
10
Стейндорссон
Остались в запасе
Струга
Брейдаблик
1
Kristijan Kitanovski
ВР
35
Anes Istrefi
ВР
8
Hadis Tairi
ЦЗ
22
Ardi Idrizi
ЦП
31
Jusuf Kaba
ЦП
19
Ard Kasami
ЦП
26
Hristijan Georgievski
ЦП
12
Raif Mirseloski
ЦФ
8
Flamur Tairi
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
28
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
16
Dagur Örn Fjeldsted
ЦП
18
Eyþór Aron Wöhler
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Остались в запасе
1
Kristijan Kitanovski
ВР
35
Anes Istrefi
ВР
8
Hadis Tairi
ЦЗ
22
Ardi Idrizi
ЦП
31
Jusuf Kaba
ЦП
19
Ard Kasami
ЦП
26
Hristijan Georgievski
ЦП
12
Raif Mirseloski
ЦФ
8
Flamur Tairi
ЦФ
Остались в запасе
4
Ásgeir Orrason
ЦЗ
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
28
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
16
Dagur Örn Fjeldsted
ЦП
18
Eyþór Aron Wöhler
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
Главный тренер
Катип Османи
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Статистика матча Струга - Брейдаблик
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Пюник
3 : 1
30.07.2024
Струга
Лига конференций, 2 раунд
Струга
2 : 1
24.07.2024
Пюник
Лига чемпионов, 1 раунд
Струга
1 : 2
17.07.2024
Слован
Лига чемпионов, 1 раунд
Слован
4 : 2
10.07.2024
Струга
Лига конференций, 4 раунд
Брейдаблик
1 : 0
31.08.2023
Струга
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
КР Рейкьявик
8 : 3
24.10.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Брейдаблик
3 : 1
11.10.2026
Кефлавик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Акранес
4 : 1
20.09.2026
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Фрам
1 : 3
15.09.2026
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