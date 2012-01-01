Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Результаты матчей Катар. Лига звезд 2025-2026

Катар. Лига звезд (2025/2026), Финал Таблица
8 мая, 19:00
Аль-Шахания
3 : 0
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 22 тур Таблица
27 апреля, 19:30
Аль-Садд
3 : 2
Аль-Шамаль
Завершен
27 апреля, 17:15
Аль-Гарафа
1 : 1
Аль-Шахания
Завершен
27 апреля, 17:15
Умм-Салаль
1 : 3
Аль-Ахли
Завершен
27 апреля, 17:15
Аль-Вакра
3 : 1
Аль-Сайлия
Завершен
27 апреля, 17:15
Аль-Райян
4 : 0
Аль-Араби
Завершен
27 апреля, 17:15
Катар СК
1 : 2
Аль-Духаиль
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 17 тур Таблица
13 апреля, 17:15
Аль-Шамаль
0 : 2
Катар СК
Завершен
13 апреля, 19:30
Аль-Араби
1 : 2
Аль-Сайлия
Завершен
27 февраля, 21:30
Умм-Салаль
2 : 2
Аль-Вакра
Завершен
27 февраля, 21:30
Аль-Ахли
1 : 2
Аль-Шахания
Завершен
26 февраля, 21:30
Аль-Гарафа
3 : 2
Аль-Райян
Завершен
26 февраля, 21:30
Аль-Духаиль
1 : 3
Аль-Садд
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 21 тур Таблица
8 апреля, 18:30
Аль-Райян
3 : 0
Умм-Салаль
Завершен
8 апреля, 18:30
Аль-Ахли
2 : 1
Аль-Духаиль
Завершен
8 апреля, 18:30
Аль-Сайлия
1 : 3
Аль-Садд
Завершен
8 апреля, 18:30
Аль-Вакра
3 : 3
Аль-Гарафа
Завершен
8 апреля, 18:30
Аль-Шахания
2 : 0
Аль-Шамаль
Завершен
8 апреля, 18:30
Аль-Араби
1 : 1
Катар СК
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 20 тур Таблица
4 апреля, 18:30
Аль-Райян
1 : 1
Аль-Садд
Завершен
4 апреля, 20:30
Аль-Духаиль
3 : 2
Аль-Гарафа
Завершен
4 апреля, 18:30
Аль-Шамаль
3 : 2
Умм-Салаль
Завершен
3 апреля, 18:30
Катар СК
1 : 4
Аль-Вакра
Завершен
3 апреля, 18:30
Аль-Шахания
0 : 2
Аль-Араби
Завершен
3 апреля, 20:30
Аль-Ахли
2 : 2
Аль-Сайлия
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 19 тур Таблица
18 марта, 21:30
Аль-Сайлия
3 : 2
Аль-Шахания
Завершен
18 марта, 21:30
Умм-Салаль
0 : 0
Катар СК
Завершен
18 марта, 21:30
Аль-Гарафа
1 : 4
Аль-Ахли
Завершен
17 марта, 21:30
Аль-Шамаль
1 : 3
Аль-Духаиль
Завершен
17 марта, 21:30
Аль-Араби
2 : 1
Аль-Садд
Завершен
17 марта, 21:30
Аль-Райян
2 : 1
Аль-Вакра
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 18 тур Таблица
13 марта, 21:30
Аль-Садд
1 : 4
Умм-Салаль
Завершен
13 марта, 21:30
Аль-Ахли
1 : 1
Аль-Араби
Завершен
13 марта, 21:30
Аль-Райян
1 : 2
Аль-Шахания
Завершен
12 марта, 21:30
Аль-Сайлия
0 : 4
Аль-Духаиль
Завершен
12 марта, 21:30
Катар СК
2 : 0
Аль-Гарафа
Завершен
12 марта, 21:30
Аль-Вакра
0 : 1
Аль-Шамаль
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 16 тур Таблица
22 февраля, 21:30
Аль-Райян
2 : 1
Аль-Ахли
Завершен
22 февраля, 21:30
Аль-Вакра
1 : 3
Аль-Садд
Завершен
22 февраля, 21:30
Аль-Гарафа
0 : 1
Аль-Шамаль
Завершен
21 февраля, 21:30
Аль-Духаиль
1 : 1
Аль-Араби
Завершен
20 февраля, 21:30
Аль-Шахания
3 : 4
Катар СК
Завершен
20 февраля, 21:30
Аль-Сайлия
0 : 1
Умм-Салаль
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 15 тур Таблица
6 февраля, 17:45
Аль-Вакра
3 : 2
Аль-Ахли
Завершен
6 февраля, 19:45
Катар СК
3 : 3
Аль-Райян
Завершен
5 февраля, 17:45
Аль-Садд
4 : 0
Аль-Шахания
Завершен
5 февраля, 19:45
Аль-Араби
1 : 2
Аль-Шамаль
Завершен
5 февраля, 17:45
Аль-Сайлия
1 : 0
Аль-Гарафа
Завершен
4 февраля, 17:45
Умм-Салаль
2 : 1
Аль-Духаиль
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 14 тур Таблица
31 января, 17:45
Аль-Ахли
1 : 3
Катар СК
Завершен
31 января, 19:45
Аль-Гарафа
1 : 3
Аль-Садд
Завершен
30 января, 17:45
Аль-Шамаль
0 : 0
Аль-Сайлия
Завершен
30 января, 19:45
Аль-Духаиль
1 : 1
Аль-Райян
Завершен
29 января, 19:45
Аль-Вакра
4 : 0
Аль-Шахания
Завершен
29 января, 17:45
Умм-Салаль
2 : 4
Аль-Араби
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 13 тур Таблица
17 января, 19:30
Аль-Сайлия
2 : 1
Катар СК
Завершен
17 января, 17:30
Аль-Райян
0 : 1
Аль-Шамаль
Завершен
16 января, 19:30
Аль-Садд
2 : 0
Аль-Ахли
Завершен
16 января, 17:30
Аль-Шахания
3 : 0
Умм-Салаль
Завершен
15 января, 17:30
Аль-Вакра
0 : 2
Аль-Духаиль
Завершен
15 января, 19:30
Аль-Араби
1 : 2
Аль-Гарафа
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 12 тур Таблица
8 января, 19:30
Катар СК
2 : 3
Аль-Садд
Завершен
8 января, 17:30
Аль-Шахания
0 : 0
Аль-Духаиль
Завершен
7 января, 19:30
Аль-Вакра
0 : 1
Аль-Араби
Завершен
7 января, 17:30
Аль-Ахли
4 : 2
Аль-Шамаль
Завершен
6 января, 17:30
Умм-Салаль
2 : 3
Аль-Гарафа
Завершен
6 января, 19:30
Аль-Сайлия
1 : 3
Аль-Райян
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 11 тур Таблица
29 декабря, 17:30
Аль-Шамаль
0 : 3
Аль-Садд
Завершен
29 декабря, 19:30
Аль-Ахли
0 : 3
Умм-Салаль
Завершен
28 декабря, 17:30
Аль-Духаиль
1 : 0
Катар СК
Завершен
28 декабря, 19:30
Аль-Араби
2 : 2
Аль-Райян
Завершен
28 декабря, 17:30
Аль-Сайлия
0 : 0
Аль-Вакра
Завершен
27 декабря, 17:30
Аль-Шахания
3 : 0
Аль-Гарафа
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 10 тур Таблица
23 ноября, 17:30
Аль-Шамаль
4 : 0
Аль-Шахания
Завершен
23 ноября, 19:30
Катар СК
1 : 5
Аль-Араби
Завершен
22 ноября, 19:30
Аль-Садд
3 : 1
Аль-Сайлия
Завершен
22 ноября, 17:30
Умм-Салаль
1 : 2
Аль-Райян
Завершен
21 ноября, 19:30
Аль-Гарафа
1 : 0
Аль-Вакра
Завершен
21 ноября, 17:30
Аль-Духаиль
2 : 3
Аль-Ахли
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 7 тур Таблица
9 ноября, 17:30
Аль-Шахания
1 : 5
Аль-Райян
Завершен
9 ноября, 19:30
Аль-Араби
1 : 0
Аль-Ахли
Завершен
8 ноября, 19:30
Аль-Духаиль
2 : 2
Аль-Сайлия
Завершен
8 ноября, 17:30
Умм-Салаль
3 : 8
Аль-Садд
Завершен
7 ноября, 19:30
Аль-Гарафа
2 : 1
Катар СК
Завершен
7 ноября, 17:30
Аль-Шамаль
2 : 2
Аль-Вакра
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 9 тур Таблица
1 ноября, 19:30
Умм-Салаль
0 : 5
Аль-Шамаль
Завершен
1 ноября, 17:30
Аль-Сайлия
1 : 2
Аль-Ахли
Завершен
31 октября, 19:30
Аль-Вакра
1 : 0
Катар СК
Завершен
31 октября, 17:30
Аль-Араби
2 : 0
Аль-Шахания
Завершен
30 октября, 19:30
Аль-Садд
5 : 1
Аль-Райян
Завершен
30 октября, 17:30
Аль-Гарафа
3 : 1
Аль-Духаиль
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 8 тур Таблица
26 октября, 19:30
Аль-Вакра
0 : 2
Аль-Райян
Завершен
26 октября, 17:30
Катар СК
2 : 1
Умм-Салаль
Завершен
26 октября, 17:30
Аль-Шахания
0 : 1
Аль-Сайлия
Завершен
25 октября, 17:30
Аль-Духаиль
2 : 0
Аль-Шамаль
Завершен
25 октября, 17:30
Аль-Ахли
1 : 3
Аль-Гарафа
Завершен
25 октября, 19:30
Аль-Садд
1 : 3
Аль-Араби
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 6 тур Таблица
27 сентября, 18:00
Аль-Сайлия
4 : 0
Аль-Араби
Завершен
27 сентября, 20:00
Катар СК
1 : 1
Аль-Шамаль
Завершен
26 сентября, 20:00
Аль-Шахания
1 : 2
Аль-Ахли
Завершен
26 сентября, 18:00
Аль-Вакра
3 : 2
Умм-Салаль
Завершен
25 сентября, 20:00
Аль-Садд
0 : 0
Аль-Духаиль
Завершен
25 сентября, 18:00
Аль-Райян
2 : 3
Аль-Гарафа
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 5 тур Таблица
21 сентября, 20:00
Катар СК
1 : 0
Аль-Шахания
Завершен
21 сентября, 20:00
Аль-Ахли
0 : 3
Аль-Райян
Завершен
21 сентября, 18:00
Умм-Салаль
2 : 1
Аль-Сайлия
Завершен
20 сентября, 18:00
Аль-Араби
1 : 8
Аль-Духаиль
Завершен
20 сентября, 18:00
Аль-Шамаль
0 : 0
Аль-Гарафа
Завершен
20 сентября, 20:00
Аль-Садд
2 : 2
Аль-Вакра
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 4 тур Таблица
13 сентября, 18:00
Аль-Шамаль
3 : 2
Аль-Араби
Завершен
13 сентября, 18:00
Аль-Ахли
5 : 3
Аль-Вакра
Завершен
13 сентября, 20:00
Аль-Райян
1 : 1
Катар СК
Завершен
12 сентября, 20:00
Аль-Духаиль
4 : 2
Умм-Салаль
Завершен
12 сентября, 20:00
Аль-Гарафа
2 : 0
Аль-Сайлия
Завершен
12 сентября, 18:00
Аль-Шахания
1 : 0
Аль-Садд
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 3 тур Таблица
30 августа, 18:30
Аль-Сайлия
1 : 2
Аль-Шамаль
Завершен
30 августа, 20:30
Катар СК
2 : 0
Аль-Ахли
Завершен
29 августа, 20:30
Аль-Шахания
0 : 1
Аль-Вакра
Завершен
29 августа, 18:30
Аль-Араби
3 : 2
Умм-Салаль
Завершен
28 августа, 18:30
Аль-Райян
1 : 0
Аль-Духаиль
Завершен
28 августа, 20:30
Аль-Садд
2 : 0
Аль-Гарафа
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 2 тур Таблица
23 августа, 18:30
Умм-Салаль
2 : 0
Аль-Шахания
Завершен
23 августа, 20:30
Аль-Духаиль
0 : 1
Аль-Вакра
Завершен
22 августа, 20:30
Аль-Шамаль
4 : 2
Аль-Райян
Завершен
22 августа, 18:30
Аль-Гарафа
2 : 1
Аль-Араби
Завершен
21 августа, 20:30
Аль-Ахли
0 : 2
Аль-Садд
Завершен
21 августа, 18:30
Катар СК
2 : 0
Аль-Сайлия
Завершен
Катар. Лига звезд (2025/2026), 1 тур Таблица
16 августа, 20:30
Аль-Садд
2 : 3
Катар СК
Завершен
16 августа, 18:30
Аль-Духаиль
1 : 1
Аль-Шахания
Завершен
15 августа, 20:30
Аль-Гарафа
4 : 2
Умм-Салаль
Завершен
15 августа, 18:30
Аль-Араби
2 : 2
Аль-Вакра
Завершен
14 августа, 20:30
Аль-Шамаль
2 : 0
Аль-Ахли
Завершен
14 августа, 18:30
Аль-Райян
3 : 1
Аль-Сайлия
Завершен
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча