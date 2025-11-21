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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Духаиль - Аль-Ахли
Аль-Духаиль - Аль-Ахли: обзор матча 21 ноября 2025
Аль-Духаиль
21.11.2025, пятница, 17:30
Катар. Лига звезд, 10 тур
2 : 3
Завершен
Аль-Ахли
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Протокол Аль-Духаиль - Аль-Ахли
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Аль-Духаиль - Аль-Ахли
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Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Стадион:
Абдулла бин Халифа
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15 февраля
«Трактор» – «Аль-Духаиль»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.75
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27.04.2026
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2 : 1
08.04.2026
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Аль-Ахли
1 : 0
13.04.2026
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03.04.2026
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Катар. Лига звезд, 18 тур
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13.03.2026
Аль-Араби
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