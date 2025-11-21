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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Гарафа - Аль-Вакра
Аль-Гарафа - Аль-Вакра: обзор матча 21 ноября 2025
Аль-Гарафа
21.11.2025, пятница, 19:30
Катар. Лига звезд, 10 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Вакра
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Статистика матча Аль-Гарафа - Аль-Вакра
1
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Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Стадион:
Сауд бин Абдулрахман
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Игрока Ирака Хуссейна 7 часов допрашивали по прибытии в США
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2024.01.25 12:57
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Аль-Вакра
3 : 1
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Аль-Вакра
3 : 3
08.04.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Духаиль
3 : 2
04.04.2026
Аль-Гарафа
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Катар СК
1 : 4
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Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Гарафа
1 : 1
27.04.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Вакра
3 : 3
08.04.2026
Аль-Гарафа
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Аль-Духаиль
3 : 2
04.04.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Гарафа
1 : 4
18.03.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 18 тур
Катар СК
2 : 0
12.03.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 22 тур
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3 : 1
27.04.2026
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Вакра
3 : 3
08.04.2026
Аль-Гарафа
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Катар СК
1 : 4
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Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Райян
2 : 1
17.03.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Вакра
0 : 1
12.03.2026
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