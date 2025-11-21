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Аль-Гарафа - Аль-Вакра: обзор матча 21 ноября 2025

Аль-Гарафа
21.11.2025, пятница, 19:30
Катар. Лига звезд, 10 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Вакра
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Аль-Гарафа - Аль-Вакра
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Аль-Гарафа - Аль-Вакра
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Стадион:
Сауд бин Абдулрахман
Новости команд
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