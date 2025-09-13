Введите ваш ник на сайте
Аль-Шамаль - Аль-Араби: онлайн-трансляция 13 сентября 2025

Аль-Шамаль
13.09.2025, суббота, 18:00
Катар. Лига звезд, 4 тур
- : -
Не начался
Аль-Араби
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Аль-Шамаль - Аль-Араби
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Аль-Шамаль
Аль-Араби
Чемпион Европы-2020 Верратти сменил клуб
8 июля, 08:41
1
Почеттино назвал лучшего футболиста, с которым работал – это не Месси
18 февраля, 00:36
7
Символическая сборная самых дорогих игроков за пределами топ-5 лиг Европы
21 октября 2023, 08:53
Верратти перешел в катарский клуб за 45 миллионов
13 сентября 2023, 19:15
Два игрока «ПСЖ» уходят в катарские клубы
9 сентября 2023, 14:14
Больше новостей
Катар. Лига звезд
Все
Текущие
Будущие
Катар. Лига звезд, 2 тур
Катар СК
- : -
21.08.2025
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Ахли
- : -
21.08.2025
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Гарафа
- : -
22.08.2025
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Шамаль
- : -
22.08.2025
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 2 тур
Умм-Салаль
- : -
23.08.2025
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 2 тур
Катар СК
- : -
21.08.2025
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Ахли
- : -
21.08.2025
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Гарафа
- : -
22.08.2025
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Шамаль
- : -
22.08.2025
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 2 тур
Умм-Салаль
- : -
23.08.2025
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Духаиль
- : -
23.08.2025
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Райян
- : -
28.08.2025
Аль-Духаиль
Последние матчи
Все
Аль-Шамаль
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 1 тур
Аль-Араби
2 : 2
15.08.2025
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 1 тур
Аль-Шамаль
2 : 0
14.08.2025
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Шамаль
1 : 0
18.04.2025
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 22 тур
Умм-Салаль
2 : 0
18.04.2025
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Шамаль
3 : 5
11.04.2025
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 1 тур
Аль-Шамаль
2 : 0
14.08.2025
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Шамаль
1 : 0
18.04.2025
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Шамаль
3 : 5
11.04.2025
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Духаиль
0 : 4
05.04.2025
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Шамаль
3 : 0
28.03.2025
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 1 тур
Аль-Араби
2 : 2
15.08.2025
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 22 тур
Умм-Салаль
2 : 0
18.04.2025
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Духаиль
1 : 0
11.04.2025
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Араби
1 : 3
04.04.2025
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 19 тур
Катар СК
0 : 0
29.03.2025
Аль-Араби
