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Аль-Шамаль - Аль-Шахания: обзор матча 23 ноября 2025

Аль-Шамаль
23.11.2025, воскресенье, 17:30
Катар. Лига звезд, 10 тур
4 : 0
Завершен
Аль-Шахания
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Аль-Шамаль - Аль-Шахания
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Аль-Шамаль - Аль-Шахания
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Информация о матче
Стадион:
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Аль-Шамаль
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, Финал
Аль-Шахания
3 : 0
08.05.2026
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Садд
3 : 2
27.04.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Гарафа
1 : 1
27.04.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 17 тур
Аль-Шамаль
0 : 2
13.04.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Шахания
2 : 0
08.04.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Садд
3 : 2
27.04.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 17 тур
Аль-Шамаль
0 : 2
13.04.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Шахания
2 : 0
08.04.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
04.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Шамаль
1 : 3
17.03.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, Финал
Аль-Шахания
3 : 0
08.05.2026
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Гарафа
1 : 1
27.04.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Шахания
2 : 0
08.04.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Шахания
0 : 2
03.04.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Сайлия
3 : 2
18.03.2026
Аль-Шахания
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