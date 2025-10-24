Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турнирная таблица Катар. Лига звезд 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Аль-Садд
2
Аль-Райян
3
Аль-Шамаль
4
Аль-Гарафа
5
Аль-Духаиль
6
Катар СК
7
Аль-Араби
8
Аль-Вакра
9
Аль-Ахли
10
Аль-Сайлия
11
Аль-Шахания
12
Умм-Салаль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
14
3
5
55
29
26
45
22
11
5
6
46
32
14
38
22
11
4
7
36
30
6
37
22
11
3
8
36
36
0
36
22
9
6
7
40
27
13
33
22
9
5
8
34
33
1
32
22
9
5
8
37
41
-4
32
22
8
6
8
36
34
2
30
22
8
2
12
34
43
-9
26
22
6
4
12
25
38
-13
22
22
6
3
13
22
39
-17
21
22
6
2
14
36
55
-19
20
Команда
1
Аль-Гарафа
2
Аль-Садд
3
Аль-Райян
4
Аль-Шамаль
5
Катар СК
6
Аль-Духаиль
7
Аль-Вакра
8
Аль-Араби
9
Аль-Шахания
10
Аль-Сайлия
11
Аль-Ахли
12
Умм-Салаль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
7
1
3
20
16
4
22
11
6
2
3
25
16
9
20
11
6
2
3
20
11
9
20
11
5
3
3
19
16
3
18
11
5
2
4
18
19
-1
17
11
4
4
3
18
16
2
16
11
5
1
5
18
17
1
16
11
4
3
4
17
22
-5
15
11
4
1
6
14
15
-1
13
11
4
1
6
14
18
-4
13
11
3
2
6
17
25
-8
11
11
3
2
6
17
29
-12
11
Команда
1
Аль-Садд
2
Аль-Шамаль
3
Аль-Райян
4
Аль-Духаиль
5
Аль-Араби
6
Катар СК
7
Аль-Ахли
8
Аль-Вакра
9
Аль-Гарафа
10
Умм-Салаль
11
Аль-Сайлия
12
Аль-Шахания
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
8
1
2
30
13
17
25
11
6
1
4
17
14
3
19
11
5
3
3
26
21
5
18
11
5
2
4
22
11
11
17
11
5
2
4
20
19
1
17
11
4
3
4
16
14
2
15
11
5
0
6
17
18
-1
15
11
3
5
3
18
17
1
14
11
4
2
5
16
20
-4
14
11
3
0
8
19
26
-7
9
11
2
3
6
11
20
-9
9
11
2
2
7
8
24
-16
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Экс-тренер «Зенита» Манчини остался без клуба
13 июня
Игрока Ирака Хуссейна 7 часов допрашивали по прибытии в США
6 июня
5
Промах экс-зенитовца не позволил «Аль-Садду» выйти в полуфинал азиатской ЛЧ
16 апреля
6
Реакция фанатов «Зенита» на побег Клаудиньо из Катара
12 марта
8
Экс-зенитовец Клаудиньо сбежал из атакуемого Катара
12 марта
2
Клаудиньо недоволен своим положением в «Аль-Садде»: подробности
16 февраля
7
ВидеоКлаудиньо тепло обратился к болельщикам «Зенита»
17 января
4
ФотоЛидер чемпионата Катара подписал парня Люси Чеботиной, игравшего в РПЛ
11 января
9
Реакция Свищева на вердикт МВД по делу Клаудиньо
2025.10.24 21:58
24
МВД огласило вердикт по делу Клаудиньо
2025.10.24 17:31
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+