Турнирная таблица Катар. Лига звезд 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
6
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
14
3
5
55
29
26
45
22
11
5
6
46
32
14
38
22
11
4
7
36
30
6
37
22
11
3
8
36
36
0
36
22
9
6
7
40
27
13
33
22
9
5
8
34
33
1
32
22
9
5
8
37
41
-4
32
22
8
6
8
36
34
2
30
22
8
2
12
34
43
-9
26
22
6
4
12
25
38
-13
22
22
6
3
13
22
39
-17
21
22
6
2
14
36
55
-19
20
Команда
2
5
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
7
1
3
20
16
4
22
11
6
2
3
25
16
9
20
11
6
2
3
20
11
9
20
11
5
3
3
19
16
3
18
11
5
2
4
18
19
-1
17
11
4
4
3
18
16
2
16
11
5
1
5
18
17
1
16
11
4
3
4
17
22
-5
15
11
4
1
6
14
15
-1
13
11
4
1
6
14
18
-4
13
11
3
2
6
17
25
-8
11
11
3
2
6
17
29
-12
11
Команда
1
6
7
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
8
1
2
30
13
17
25
11
6
1
4
17
14
3
19
11
5
3
3
26
21
5
18
11
5
2
4
22
11
11
17
11
5
2
4
20
19
1
17
11
4
3
4
16
14
2
15
11
5
0
6
17
18
-1
15
11
3
5
3
18
17
1
14
11
4
2
5
16
20
-4
14
11
3
0
8
19
26
-7
9
11
2
3
6
11
20
-9
9
11
2
2
7
8
24
-16
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире