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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Умм-Салаль - Аль-Райян
Умм-Салаль - Аль-Райян: обзор матча 22 ноября 2025
Умм-Салаль
22.11.2025, суббота, 17:30
Катар. Лига звезд, 10 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Райян
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Протокол Умм-Салаль - Аль-Райян
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Умм-Салаль - Аль-Райян
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Информация о матче
Стадион:
Тани бин Джассим
Новости команд
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Умм-Салаль
Аль-Райян
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2
Роналду выразил отношение к индивидуальным наградам
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2024.10.01 11:28
«Аль-Наср» – «Аль-Райян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
2024.09.30 19:50
Семак прокомментировал поражение «Зенита» от катарского «Аль-Райяна»
2024.02.09 20:35
6
Игрок «Аль-Насра» потерял сознание, празднуя гол Роналду
2024.10.01 15:54
2
Роналду выразил отношение к индивидуальным наградам
2024.10.01 12:30
Роналду прокомментировал победу в матче азиатской ЛЧ
2024.10.01 11:28
«Аль-Наср» – «Аль-Райян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
2024.09.30 19:50
Семак прокомментировал поражение «Зенита» от катарского «Аль-Райяна»
2024.02.09 20:35
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Умм-Салаль
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Райян
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27.04.2026
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Катар. Лига звезд, 22 тур
Умм-Салаль
1 : 3
27.04.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Райян
3 : 0
08.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
04.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Райян
1 : 1
04.04.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 22 тур
Умм-Салаль
1 : 3
27.04.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Райян
3 : 0
08.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
04.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 19 тур
Умм-Салаль
0 : 0
18.03.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Садд
1 : 4
13.03.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Райян
4 : 0
27.04.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Райян
3 : 0
08.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Райян
1 : 1
04.04.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Райян
2 : 1
17.03.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Райян
1 : 2
13.03.2026
Аль-Шахания
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