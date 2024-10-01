Роналду выразил отношение к индивидуальным наградам

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 2-го тура общего этапа западной группы азиатской Лиги чемпионов с катарским «Аль-Райяном» (2:1) выразил отношение к индивидуальным наградам.

«Самое главное, что команда в порядке. Для меня не важно быть лучшим или выигрывать [индивидуальные] награды.

Мне хочется наслаждаться и приносить пользу своему клубу и своей сборной», – сказал Роналду.