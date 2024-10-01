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    Роналду выразил отношение к индивидуальным наградам

    Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 2-го тура общего этапа западной группы азиатской Лиги чемпионов с катарским «Аль-Райяном» (2:1) выразил отношение к индивидуальным наградам.

    «Самое главное, что команда в порядке. Для меня не важно быть лучшим или выигрывать [индивидуальные] награды.

    Мне хочется наслаждаться и приносить пользу своему клубу и своей сборной», – сказал Роналду.

    • 39-летний португалец забил гол на 76-й минуте встречи, который оказался победным для его команды.
    • В этом сезоне на счету Роналду 7 мячей в 8 матчах за клуб.

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    Источник: A Bola

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    01.10.2024 12:30
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