Роналду выразил отношение к индивидуальным наградам

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 2-го тура общего этапа западной группы азиатской Лиги чемпионов с катарским «Аль-Райяном» (2:1) выразил отношение к индивидуальным наградам.
«Самое главное, что команда в порядке. Для меня не важно быть лучшим или выигрывать [индивидуальные] награды.
Мне хочется наслаждаться и приносить пользу своему клубу и своей сборной», – сказал Роналду.
- 39-летний португалец забил гол на 76-й минуте встречи, который оказался победным для его команды.
- В этом сезоне на счету Роналду 7 мячей в 8 матчах за клуб.