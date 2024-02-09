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    • Семак прокомментировал поражение «Зенита» от катарского «Аль-Райяна»

    Семак прокомментировал поражение «Зенита» от катарского «Аль-Райяна»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного товарищеского матча против «Аль-Райяна».

    • Петербуржцы потерпели поражение со счетом 2:4.
    • «Аль-Райян» представляет чемпионат Катара.

    «Что касается движения, борьбы, самой игры – всe было неплохо. По пропущенным мячам допускали катастрофически ошибки в обороне.

    Пропускать четыре мяча за тайм – это о многом говорит. Но моменты у нас были, игра вышла неплохой с точки зрения интенсивности.

    Заработали необязательный пенальти, автогол. Ещe грубейшие ошибки. Всего где-то не хватало.

    После перерыва игра получилась более открытой. Подходов было много, но в последних фазах не хватало завершения», – сказал Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.02.2024 20:35
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    Комментарии (11)
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    TIMOTHY
    1707500526
    Нормально всё,расслабились после трофея, бывает
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    TIMOTHY
    1707500586
    Главное хрюшкам десяточку забить и будет праздник в стране людям нормальным)
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707500910
    Оборона конечно ни о чем была
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    Скай
    1707501014
    Зинку натянули, как она не упиралась, гы гы
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    Cleaner
    1707505994
    Может хорошего тренера Зениту не хватало?
    Ответить
    portero
    1707508666
    Серегу надо менять, слишком он мягкий и никакой тренер.... не тянет он в Зените. Хотя подождите до лета, а там меняйте...
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    odessakmv
    1707520206
    СБС: "Хочу ещё!!! Купите мне ещё десяток бразильцев!!!"
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