Семак прокомментировал поражение «Зенита» от катарского «Аль-Райяна»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного товарищеского матча против «Аль-Райяна».

Петербуржцы потерпели поражение со счетом 2:4.

«Аль-Райян» представляет чемпионат Катара.

«Что касается движения, борьбы, самой игры – всe было неплохо. По пропущенным мячам допускали катастрофически ошибки в обороне.

Пропускать четыре мяча за тайм – это о многом говорит. Но моменты у нас были, игра вышла неплохой с точки зрения интенсивности.

Заработали необязательный пенальти, автогол. Ещe грубейшие ошибки. Всего где-то не хватало.

После перерыва игра получилась более открытой. Подходов было много, но в последних фазах не хватало завершения», – сказал Семак.