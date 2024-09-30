30.09.2024, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 2 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-1-3-2
24
Бенто
83
Аль-Наджди
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
2
Аль-Ганнам
17
аль-Хаибари
10
Мане
94
Талиска
20
Габриэль
7
Роналду
25
Отавио
4-3-2-1
10
Виктор
30
Бренет
5
Гарсия
55
Салех
13
Амару
4
де Сар
6
Абдулазиз
3
Ахмед
10
Гедес
7
Трезеге
17
Бенчарки
33
Аль-Фатиль
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
33
Аль-Фатиль
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
20
Габриэль
20
Уэсли
20
Уэсли
20
Габриэль
55
Салех
12
12
55
Салех
30
Бренет
11
Перейра
11
Перейра
30
Бренет
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Райян
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Fahad Baker
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
12
Ahmed Al Minhali
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
7
Rodrigo Tabata
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
32
Khaled Muftah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
1
Fahad Baker
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
12
Ahmed Al Minhali
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
7
Rodrigo Tabata
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
32
Khaled Muftah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Юнес Али
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Райян
2
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
7
Офсайды
3
1
Количество передач
532
404
Сейвы
5
4
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Райяна», 2-й тур Лиги чемпионов АФК Элит на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Райян»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»