Игрок «Аль-Насра» потерял сознание, празднуя гол Роналду

Защитник «Аль-Насра» Салем Аль-Наджди пострадал, находясь на скамейке запасных.

Его заменили из-за травмы на 35-й минуте матча азиатской Лиги чемпионов против катарского «Аль-Райяна» (2:1).

Когда на 76-й минуте Криштиану Роналду забил второй гол «Аль-Насра», его партнер по команде подпрыгнул и ударился головой о крышу скамейки запасных, в результате чего потерял сознание.

Обморок Аль-Наджди продлился несколько минут. Его на носилках отнесли в раздевалку. Госпитализация футболисту не потребовалась, но он покидал стадион в сопровождении медицинского персонала.