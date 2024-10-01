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    Игрок «Аль-Насра» потерял сознание, празднуя гол Роналду

    Защитник «Аль-Насра» Салем Аль-Наджди пострадал, находясь на скамейке запасных.

    Его заменили из-за травмы на 35-й минуте матча азиатской Лиги чемпионов против катарского «Аль-Райяна» (2:1).

    Когда на 76-й минуте Криштиану Роналду забил второй гол «Аль-Насра», его партнер по команде подпрыгнул и ударился головой о крышу скамейки запасных, в результате чего потерял сознание.

    Обморок Аль-Наджди продлился несколько минут. Его на носилках отнесли в раздевалку. Госпитализация футболисту не потребовалась, но он покидал стадион в сопровождении медицинского персонала.

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    Источник: Arriyadiyah

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    01.10.2024 15:54
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    Комментарии (3)
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    кайрос
    1727791921
    Крыша низковата.Не бережет Аль-Наср своих футболистов.Ваще не думает об их безопасности.
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    САНЁК17
    1727803195
    Ох ел отгола наверно
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    Plyash
    1727809975
    Вот это пружина в жопе у пацана,респект полный...
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