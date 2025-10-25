Введите ваш ник на сайте
Аль-Садд - Аль-Араби
Аль-Садд - Аль-Араби: онлайн-трансляция 25 октября 2025
Аль-Садд
25.10.2025, суббота, 18:00
Катар. Лига звезд, 8 тур
- : -
Не начался
Аль-Араби
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аль-Садд - Аль-Араби
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Аль-Садд
Аль-Араби
Фирмино сменил Саудовскую Аравию на Катар
23 июля, 22:12
Бывшая звезда «Ливерпуля» перейдет в клуб Клаудиньо
13 июля, 16:30
Чемпион Европы-2020 Верратти сменил клуб
8 июля, 08:41
1
«Зенит» получил конкретное предложение по Венделу
29 мая, 11:52
8
Вендел может оказаться в одном клубе с Клаудиньо
26 мая, 13:20
2
Фирмино сменил Саудовскую Аравию на Катар
23 июля, 22:12
Бывшая звезда «Ливерпуля» перейдет в клуб Клаудиньо
13 июля, 16:30
«Зенит» получил конкретное предложение по Венделу
29 мая, 11:52
8
Вендел может оказаться в одном клубе с Клаудиньо
26 мая, 13:20
2
Семак назвал главную потерю «Зенита»
21 мая, 16:59
5
Чемпион Европы-2020 Верратти сменил клуб
8 июля, 08:41
1
Почеттино назвал лучшего футболиста, с которым работал – это не Месси
18 февраля, 00:36
7
Символическая сборная самых дорогих игроков за пределами топ-5 лиг Европы
21 октября 2023, 08:53
Верратти перешел в катарский клуб за 45 миллионов
13 сентября 2023, 19:15
Два игрока «ПСЖ» уходят в катарские клубы
9 сентября 2023, 14:14
Больше новостей
Катар. Лига звезд
Катар. Лига звезд, 2 тур
Катар СК
- : -
21.08.2025
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Ахли
- : -
21.08.2025
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Гарафа
- : -
22.08.2025
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Шамаль
- : -
22.08.2025
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 2 тур
Умм-Салаль
- : -
23.08.2025
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 2 тур
Катар СК
- : -
21.08.2025
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Ахли
- : -
21.08.2025
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Гарафа
- : -
22.08.2025
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Шамаль
- : -
22.08.2025
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 2 тур
Умм-Салаль
- : -
23.08.2025
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Духаиль
- : -
23.08.2025
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Райян
- : -
28.08.2025
Аль-Духаиль
Последние матчи
Аль-Садд
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 1 тур
Аль-Садд
2 : 3
16.08.2025
Катар СК
Катар. Лига звезд, 1 тур
Аль-Араби
2 : 2
15.08.2025
Аль-Вакра
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Кавасаки Фронтале
3 : 2
27.04.2025
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 22 тур
Умм-Салаль
2 : 0
18.04.2025
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Садд
5 : 0
18.04.2025
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 1 тур
Аль-Садд
2 : 3
16.08.2025
Катар СК
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Кавасаки Фронтале
3 : 2
27.04.2025
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Садд
5 : 0
18.04.2025
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Садд
3 : 0
11.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Райян
1 : 2
05.04.2025
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 1 тур
Аль-Араби
2 : 2
15.08.2025
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 22 тур
Умм-Салаль
2 : 0
18.04.2025
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Духаиль
1 : 0
11.04.2025
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Араби
1 : 3
04.04.2025
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 19 тур
Катар СК
0 : 0
29.03.2025
Аль-Араби
Архив
