Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Катар СК - Аль-Араби
Катар СК - Аль-Араби: обзор матча 23 ноября 2025
Катар СК
23.11.2025, воскресенье, 19:30
Катар. Лига звезд, 10 тур
1 : 5
Завершен
Аль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катар СК - Аль-Араби
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Катар СК - Аль-Араби
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Информация о матче
Стадион:
Грэнд Хамад Стэдиум
Новости команд
Все
Катар СК
Аль-Араби
Кимпембе перешел из «ПСЖ» в катарский клуб
2025.09.07 17:47
Чемпион Европы-2020 Верратти сменил клуб
2025.07.08 08:41
1
Почеттино назвал лучшего футболиста, с которым работал – это не Месси
2025.02.18 00:36
7
Символическая сборная самых дорогих игроков за пределами топ-5 лиг Европы
2023.10.21 08:53
Верратти перешел в катарский клуб за 45 миллионов
2023.09.13 19:15
Кимпембе перешел из «ПСЖ» в катарский клуб
2025.09.07 17:47
Клуб из Катара подписал пятикратного чемпиона Франции в составе «ПСЖ»
2023.01.11 22:53
Чемпион Европы-2020 Верратти сменил клуб
2025.07.08 08:41
1
Почеттино назвал лучшего футболиста, с которым работал – это не Месси
2025.02.18 00:36
7
Символическая сборная самых дорогих игроков за пределами топ-5 лиг Европы
2023.10.21 08:53
Верратти перешел в катарский клуб за 45 миллионов
2023.09.13 19:15
Два игрока «ПСЖ» уходят в катарские клубы
2023.09.09 14:14
Больше новостей
Последние матчи
Все
Катар СК
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Райян
4 : 0
27.04.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 22 тур
Катар СК
1 : 2
27.04.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 17 тур
Аль-Араби
1 : 2
13.04.2026
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 17 тур
Аль-Шамаль
0 : 2
13.04.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Араби
1 : 1
08.04.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 22 тур
Катар СК
1 : 2
27.04.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 17 тур
Аль-Шамаль
0 : 2
13.04.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Араби
1 : 1
08.04.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 20 тур
Катар СК
1 : 4
03.04.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 19 тур
Умм-Салаль
0 : 0
18.03.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Райян
4 : 0
27.04.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 17 тур
Аль-Араби
1 : 2
13.04.2026
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Араби
1 : 1
08.04.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Шахания
0 : 2
03.04.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Араби
2 : 1
17.03.2026
Аль-Садд
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+