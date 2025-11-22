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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Садд - Аль-Сайлия
Аль-Садд - Аль-Сайлия: обзор матча 22 ноября 2025
Аль-Садд
22.11.2025, суббота, 19:30
Катар. Лига звезд, 10 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Сайлия
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Протокол Аль-Садд - Аль-Сайлия
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Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Аль-Садд - Аль-Сайлия
1
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1
0
Желтые карточки
0
2
Информация о матче
Стадион:
Ясим Бин Хамад
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