Матч 2 тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Динамо» пройдет 1 августа 2026 года в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Хозяева стартовали с поражения от ЦСКА (1:2) и находятся в глубоком кризисе – пять поражений подряд в РПЛ и девять матчей без сухой игры, при этом их атака практически не работает (всего три гола за последние пять встреч). Гости, напротив, начали сезон с ничьей против «Крыльев Советов» (0:0), но сохранили длительную беспроигрышную серию в чемпионате – пять матчей без поражений, а их атакующая мощь впечатляет (12 голов за пять последних игр). Сможет ли «Балтика» прервать свою неудачную серию и зацепиться за очки на своем поле, или «Динамо» продолжит свое доминирование в очных встречах и добьется победы, как это было в 15 из 16 последних матчей? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

«Балтика» подходит к игре с катастрофическими показателями: команда проиграла в пяти последних матчах РПЛ, пропускает в девяти последних турах подряд и в среднем за последние пять игр забивает всего 0.60 гола, пропуская 1.20. В атаке калининградцы испытывают колоссальные трудности, а их оборона регулярно ошибается. В очных встречах с «Динамо» у хозяев также негативная статистика – они не побеждают в 15 из 16 последних матчей, хотя в четырех последних встречах с «Динамо» им удавалось забивать. Однако этого недостаточно для положительного результата, особенно с учетом их текущей безвыигрышной серии и слабой реализации. Домашняя поддержка на «Ростех Арене» вряд ли поможет, учитывая, что «Балтика» проигрывает в трех последних домашних матчах, а соперник находится в отличной форме. Единственный козырь – умение забивать «Динамо», но этого слишком мало для победы.

«Динамо» демонстрирует стабильность и атакующую мощь: команда не проигрывает в пяти последних матчах РПЛ и в шести матчах во всех турнирах, забивает в пяти из семи последних встреч и в среднем за последние пять игр забивает 2.40 гола, пропуская 1.20. В очных встречах с «Балтикой» москвичи имеют подавляющее преимущество, не проигрывая в 15 из 16 последних матчей и забивая в трех последних встречах. В прошлом туре «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» (0:0), но это скорее исключение, чем закономерность. Их атакующая линия, стабильно забивающая, должна легко преодолеть слабую оборону хозяев. Опыт и класс игроков делают «Динамо» явным фаворитом.

С учетом всех факторов победа «Динамо» с разницей как минимум в два мяча является практически безальтернативным исходом. «Балтика» не способна забивать и слишком много пропускает, тогда как гости находятся в отличной форме и имеют мощную атаку. Разница в классе очевидна, и «Динамо» уверенно добьется победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Динамо» уверенно доминирует, не проигрывая «Балтике» в 15 из 16 последних матчей и регулярно забивая в этих встречах. Однако хозяевам удавалось отличаться в четырех последних матчах с этим соперником, что дает им теоретический шанс на гол. Текущая форма «Динамо» (беспроигрышная серия, 2.40 гола за игру) и кризис «Балтики» (пять поражений подряд, 0.60 гола за игру) указывают на то, что гости должны продолжить свою успешную серию и уверенно победить.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Динамо» одержит уверенную победу над «Балтикой» с разницей как минимум в два мяча, используя свою мощную атаку и слабость соперника в обороне, а также полное отсутствие голевой угрозы у хозяев. «Балтика» не может победить в пяти матчах и пропускает в девяти подряд, что делает их беззащитными против такой атакующей команды. Ставка на победу «Динамо» за 2.47 выглядит оправданной – гости должны реализовать свое преимущество на выезде. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура между «Балтикой» и «Динамо» состоится 1 августа 2026 года в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и начнется в 20:45 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч Премьер.