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«Балтика» – «Динамо»: кто победит в матче 2 тура РПЛ 2026/2027

31 июля 2026 10:00
Балтика - Динамо
01 авг. 2026, суббота 20:45 | Россия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.47
Победа «Динамо»
Сделать ставку

Матч 2 тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Динамо» пройдет 1 августа 2026 года в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Хозяева стартовали с поражения от ЦСКА (1:2) и находятся в глубоком кризисе – пять поражений подряд в РПЛ и девять матчей без сухой игры, при этом их атака практически не работает (всего три гола за последние пять встреч). Гости, напротив, начали сезон с ничьей против «Крыльев Советов» (0:0), но сохранили длительную беспроигрышную серию в чемпионате – пять матчей без поражений, а их атакующая мощь впечатляет (12 голов за пять последних игр). Сможет ли «Балтика» прервать свою неудачную серию и зацепиться за очки на своем поле, или «Динамо» продолжит свое доминирование в очных встречах и добьется победы, как это было в 15 из 16 последних матчей? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

«Балтика» подходит к игре с катастрофическими показателями: команда проиграла в пяти последних матчах РПЛ, пропускает в девяти последних турах подряд и в среднем за последние пять игр забивает всего 0.60 гола, пропуская 1.20. В атаке калининградцы испытывают колоссальные трудности, а их оборона регулярно ошибается. В очных встречах с «Динамо» у хозяев также негативная статистика – они не побеждают в 15 из 16 последних матчей, хотя в четырех последних встречах с «Динамо» им удавалось забивать. Однако этого недостаточно для положительного результата, особенно с учетом их текущей безвыигрышной серии и слабой реализации. Домашняя поддержка на «Ростех Арене» вряд ли поможет, учитывая, что «Балтика» проигрывает в трех последних домашних матчах, а соперник находится в отличной форме. Единственный козырь – умение забивать «Динамо», но этого слишком мало для победы.

«Динамо» демонстрирует стабильность и атакующую мощь: команда не проигрывает в пяти последних матчах РПЛ и в шести матчах во всех турнирах, забивает в пяти из семи последних встреч и в среднем за последние пять игр забивает 2.40 гола, пропуская 1.20. В очных встречах с «Балтикой» москвичи имеют подавляющее преимущество, не проигрывая в 15 из 16 последних матчей и забивая в трех последних встречах. В прошлом туре «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» (0:0), но это скорее исключение, чем закономерность. Их атакующая линия, стабильно забивающая, должна легко преодолеть слабую оборону хозяев. Опыт и класс игроков делают «Динамо» явным фаворитом.

С учетом всех факторов победа «Динамо» с разницей как минимум в два мяча является практически безальтернативным исходом. «Балтика» не способна забивать и слишком много пропускает, тогда как гости находятся в отличной форме и имеют мощную атаку. Разница в классе очевидна, и «Динамо» уверенно добьется победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Динамо» уверенно доминирует, не проигрывая «Балтике» в 15 из 16 последних матчей и регулярно забивая в этих встречах. Однако хозяевам удавалось отличаться в четырех последних матчах с этим соперником, что дает им теоретический шанс на гол. Текущая форма «Динамо» (беспроигрышная серия, 2.40 гола за игру) и кризис «Балтики» (пять поражений подряд, 0.60 гола за игру) указывают на то, что гости должны продолжить свою успешную серию и уверенно победить.

Личные встречи
Побед - 2 (13%)
Ничьих - 5 (31%)
Побед - 9 (56%)
15
Забитых мячей
27
0.94
В среднем за матч
1.69
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Балтика
2 : 3
11.05.2024
Динамо
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо
1 : 1
18.07.2025
Балтика
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Балтика
2 : 1
01.08.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Балтика
1 : 2
17.05.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо
1 : 1
18.07.2025
Балтика
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Балтика
2 : 3
11.05.2024
Динамо
Товарищеские матчи
Балтика
3 : 0
23.02.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Динамо
2 : 0
13.08.2023
Балтика
Россия. Кубок, 1/4 финала
Балтика
1 : 1
19.04.2022
Динамо
Россия. ФНЛ, 22 тур
Балтика
0 : 3
13.11.2016
Динамо
Россия. Кубок, 1/32 финала
Балтика
1 : 3
25.08.2016
Динамо
Россия. ФНЛ, 4 тур
Динамо
2 : 1
27.07.2016
Балтика
Чемпионат России, 16 тур
Балтика
0 : 2
15.07.1998
Динамо
Чемпионат России, 1 тур
Динамо
1 : 1
28.03.1998
Балтика
Чемпионат России, 21 тур
Динамо
1 : 1
02.08.1997
Балтика
Чемпионат России, 4 тур
Балтика
0 : 2
05.04.1997
Динамо
Чемпионат России, 22 тур
Динамо
3 : 1
10.08.1996
Балтика
Чемпионат России, 3 тур
Балтика
0 : 0
16.03.1996
Динамо
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
5
Айман Мурид
ОП
73
Максим Петров
ЦП
11
Николай Титков
ЦП
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
11
Артур Гомес
ЛВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
26
Иван Беликов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
40
Дмитрий Никитин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
15
Тентон Йенне
ЛВ
42
Владислав Поспелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
3-4-2-1
1
Латышонок
2
Варатынов
21
Андерсон
4
Гассама
19
Шнапцев
8
Мендель
5
Мурид
22
Бевеев
73
Петров
11
Титков
9
Оффор
4-2-1-1-2
1
Расулов
56
Зайдензаль
55
Осипенко
57
Рикардо
7
Скопинцев
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
11
Гомес
91
Гладышев
70
Тюкавин
4
Гассама
77
Чивич
77
Чивич
4
Гассама
73
Петров
18
Муфи
18
Муфи
73
Петров
8
Мендель
26
Беликов
26
Беликов
8
Мендель
11
Титков
42
Поспелов
42
Поспелов
11
Титков
9
Оффор
91
Хиль
91
Хиль
9
Оффор
7
Скопинцев
8
Рубенс
8
Рубенс
7
Скопинцев
15
Глебов
4
Касерес
4
Касерес
15
Глебов
91
Гладышев
60
Маринкин
60
Маринкин
91
Гладышев
74
Фомин
21
Миранчук
21
Миранчук
74
Фомин
56
Зайдензаль
33
Сергеев
33
Сергеев
56
Зайдензаль
Остались в запасе
Балтика
Динамо
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
40
Дмитрий Никитин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
15
Тентон Йенне
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
40
Дмитрий Никитин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
15
Тентон Йенне
ЛВ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Сандро Шварц
Балтика
Точно не сыграют
Александр Филин
ЦЗ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Динамо» одержит уверенную победу над «Балтикой» с разницей как минимум в два мяча, используя свою мощную атаку и слабость соперника в обороне, а также полное отсутствие голевой угрозы у хозяев. «Балтика» не может победить в пяти матчах и пропускает в девяти подряд, что делает их беззащитными против такой атакующей команды. Ставка на победу «Динамо» за 2.47 выглядит оправданной – гости должны реализовать свое преимущество на выезде. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура между «Балтикой» и «Динамо» состоится 1 августа 2026 года в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и начнется в 20:45 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч Премьер.

«Балтика» – «Динамо»: кто победит в матче 2 тура РПЛ 2026/2027

2.47
Победа «Динамо»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Динамо Балтика
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02.08.2026
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13:00
1.70
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Черноморец - Полесье
Победа «Полесья» с форой (-1)
02.08.2026
15:00
2.55
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Арсенал - Торпедо
Победа «Торпедо»
02.08.2026
15:00
1.90
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес - Алтай
Победа «Окжетпеса» с форой (-1)
02.08.2026
15:30
3.15
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр - Оболонь
Ничья
02.08.2026
16:00
2.55
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау - Астана
Победа «Астаны» с форой (-1)
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