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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Балтика - Динамо
Балтика - Динамо: обзор матча 19 апреля 2022
Балтика
19.04.2022, вторник, 20:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Динамо
84'
И. Гелоян
35'
Д. Макаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Балтика - Динамо
90'
Желтая карточка
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:1!
И. Гелоян
84'
Замена
️️️️
М. Тишкин
80'
77'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
К. Тюкавин
Желтая карточка
А. Попов
72'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
А. Максименко
69'
69'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Д. Макаров
Замена
О. Алейник
️️️️
М. Кашчелан
64'
Желтая карточка
А. Мещанинов
60'
Замена
Я. Казаев
️️️️
Д. Кленкин
46'
Замена
И. Гелоян
️️️️
М. Барсов
46'
46'
Замена
Г. Варела
️️️️
С. Паршивлюк
45'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Макаров
Пас отдал
С. Шиманьски
33'
Замена
️️️️
Н. Моро
Желтая карточка
И. Альшин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
18
Артем Попов
ЛЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
9
Артем Максименко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
34
Олег Алейник
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Латышонок
18
Попов
21
Остойич
26
Мещанинов
44
Тишкин
18
Кашчелан
4
Кленкин
6
Кузьмин
9
Максименко
14
Барсов
10
Альшин
4-1-1-3-1
31
Лещук
18
Паршивлюк
4
Евгеньев
2
Бальбуэна
7
Скопинцев
74
Фомин
6
Моро
77
Макаров
17
Шиманьски
23
Захарян
70
Тюкавин
4
Кленкин
53
Казаев
53
Казаев
4
Кленкин
18
Кашчелан
34
Алейник
34
Алейник
18
Кашчелан
14
Барсов
10
Гелоян
10
Гелоян
14
Барсов
9
Максименко
11
Мусаев
11
Мусаев
9
Максименко
18
Паршивлюк
2
Варела
2
Варела
18
Паршивлюк
77
Макаров
88
Лесовой
88
Лесовой
77
Макаров
70
Тюкавин
90
Смолов
90
Смолов
70
Тюкавин
Остались в запасе
Балтика
Динамо
39
Максим Бориско
ВР
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
5
Александр Осипов
ОП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
5
Александр Осипов
ОП
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Балтика - Динамо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев
Алексей Воронцов
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
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