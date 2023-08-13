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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Балтика
Динамо - Балтика: обзор матча 13 августа 2023
Динамо
13.08.2023, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Балтика
55'
С. Бессмертный
75'
Д. Макаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Балтика
Желтая карточка
Я. Гладышев
89'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
М. Нгамале
87'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
К. Тюкавин
78'
ГОЛ! 2:0!
Д. Макаров
Пас отдал
М. Нгамале
75'
72'
Замена
А. Дудиев
️️️️
А. Жиров
Замена
Я. Гладышев
️️️️
В. Грулев
64'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Ф. Смолов
64'
Замена
С. Сазонов
️️️️
С. Бессмертный
63'
57'
Замена
В. Лазарев
️️️️
С. Пряхин
57'
Замена
А. Энрикес
️️️️
М. Кузьмин
ГОЛ! 1:0!
С. Бессмертный
55'
46'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Г. Гузина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
90
Федор Смолов
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
53
Ян Казаев
ЦП
21
Артур Галоян
АП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
85
Никита Жеймо
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
3-3-2-2
1
Шунин
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
93
Лаксальт
74
Фомин
80
Бессмертный
13
Нгамале
27
Грулев
70
Тюкавин
90
Смолов
3-2-1-3-1
1
Латышонок
15
Пуцко
26
Радмановац
2
Жиров
7
Маляров
21
Фернандес
53
Казаев
19
Пряхин
6
Кузьмин
21
Галоян
30
Гузина
90
Смолов
77
Макаров
77
Макаров
90
Смолов
80
Бессмертный
4
Сазонов
4
Сазонов
80
Бессмертный
13
Нгамале
88
Лесовой
88
Лесовой
13
Нгамале
70
Тюкавин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
70
Тюкавин
27
Грулев
91
Гладышев
91
Гладышев
27
Грулев
2
Жиров
8
Дудиев
8
Дудиев
2
Жиров
19
Пряхин
77
Лазарев
77
Лазарев
19
Пряхин
6
Кузьмин
9
Энрикес
9
Энрикес
6
Кузьмин
30
Гузина
11
Мусаев
11
Мусаев
30
Гузина
Остались в запасе
Динамо
Балтика
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
39
Максим Бориско
ВР
85
Никита Жеймо
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
7
Султан Джамилов
ЛВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
85
Никита Жеймо
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
7
Султан Джамилов
ЛВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Динамо - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Егор Болховитин
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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