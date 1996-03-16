Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Балтика - Динамо
Балтика - Динамо: обзор матча 16 марта 1996
Балтика
16.03.1996, суббота, 00:00
Чемпионат России, 3 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Динамо
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Балтика - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика
Динамо
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
15:13
Кураньи пожаловался на повальное пьянство в России: «Они пьют больше всех в мире»
13:35
15
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
12:14
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
8
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 22:41
10
«Балтика» – «Динамо Мх»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Балтика» – «Динамо Мх» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
15:13
Кураньи пожаловался на повальное пьянство в России: «Они пьют больше всех в мире»
13:35
15
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
12:14
Промах игрока «Факела» в матче с «Динамо» назвали катастрофой
Вчера, 12:29
1
Тюкавин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Динамо»
7 ноября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+