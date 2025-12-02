3 декабря на «Энфилде» состоится матч 14 тура, в котором «Ливерпуль» примет «Сандерленд». Команды находятся рядом в таблице, но подходят к встрече с разным эмоциональным фоном. «Ливерпуль» выиграл у «Вест Хэма» и прервал череду неудач, однако всe ещe испытывает сложности в обороне. «Сандерленд» показывает более ровный ход, чаще забивает и сохраняет стабильность в создании моментов.

«Ливерпуль»

Команда занимает 8 место, набирая 21 очко. У «Ливерпуля» сложный отрезок: поражения от «Ноттингем Фореста», «Манчестер Сити» и тяжeлая игра в Лиге чемпионов против ПСВ (1:4). За последние пять матчей команда забила лишь 4 гола при 10 пропущенных – слабое соотношение, особенно по меркам «Энфилда». Экитике остаeтся лучшим бомбардиром, но в целом атаке не хватает стабильности. Плюсом остаeтся успешный матч против «Вест Хэма» (2:0), который может вернуть уверенность.

«Сандерленд»

В отличие от соперника, «Сандерленд» демонстрирует более ровную форму и идeт шестым с 22 очками. Команда забила 8 голов за пять матчей и допускает меньше провалов в защите, пропуская в среднем 1.40 гола за игру. Победа над «Борнмутом» 3:2 и ничьи с «Арсеналом» и «Эвертоном» показывают характер и игровую гибкость. Изидор остаeтся важным элементом атаки, хотя голевых серий у него меньше, чем у Экитике.

Факты о командах

«Ливерпуль»

Забивает в 5 последних матчах против «Сандерленда»

В среднем: 0.80 забито и 2.00 пропущено за 5 матчей

Пропускает в 10 последних играх

4 гола за 5 встреч

«Сандерленд»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.60 забито и 1.40 пропущено за 5 матчей

Пропускает в 5 последних играх

22 очка после 13 туров

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Сандерленд»

Обе команды имеют проблемы в обороне, но «Сандерленд» показывает более стабильную структуру игры и создаeт больше качественных моментов. «Ливерпуль» силeн дома, но допускает слишком много ошибок в позиционной защите. На фоне статистики ожидается результативный матч, в котором гости способны навязать борьбу и реализовать свои шансы. Оптимальный вариант – комбинированная ставка с запасом по голам.

Рекомендованные ставки: