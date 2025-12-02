3 декабря на «Энфилде» состоится матч 14 тура, в котором «Ливерпуль» примет «Сандерленд». Команды находятся рядом в таблице, но подходят к встрече с разным эмоциональным фоном. «Ливерпуль» выиграл у «Вест Хэма» и прервал череду неудач, однако всe ещe испытывает сложности в обороне. «Сандерленд» показывает более ровный ход, чаще забивает и сохраняет стабильность в создании моментов.
«Ливерпуль»
Команда занимает 8 место, набирая 21 очко. У «Ливерпуля» сложный отрезок: поражения от «Ноттингем Фореста», «Манчестер Сити» и тяжeлая игра в Лиге чемпионов против ПСВ (1:4). За последние пять матчей команда забила лишь 4 гола при 10 пропущенных – слабое соотношение, особенно по меркам «Энфилда». Экитике остаeтся лучшим бомбардиром, но в целом атаке не хватает стабильности. Плюсом остаeтся успешный матч против «Вест Хэма» (2:0), который может вернуть уверенность.
«Сандерленд»
В отличие от соперника, «Сандерленд» демонстрирует более ровную форму и идeт шестым с 22 очками. Команда забила 8 голов за пять матчей и допускает меньше провалов в защите, пропуская в среднем 1.40 гола за игру. Победа над «Борнмутом» 3:2 и ничьи с «Арсеналом» и «Эвертоном» показывают характер и игровую гибкость. Изидор остаeтся важным элементом атаки, хотя голевых серий у него меньше, чем у Экитике.
Факты о командах
«Ливерпуль»
- Забивает в 5 последних матчах против «Сандерленда»
- В среднем: 0.80 забито и 2.00 пропущено за 5 матчей
- Пропускает в 10 последних играх
- 4 гола за 5 встреч
«Сандерленд»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- В среднем: 1.60 забито и 1.40 пропущено за 5 матчей
- Пропускает в 5 последних играх
- 22 очка после 13 туров
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Сандерленд»
Обе команды имеют проблемы в обороне, но «Сандерленд» показывает более стабильную структуру игры и создаeт больше качественных моментов. «Ливерпуль» силeн дома, но допускает слишком много ошибок в позиционной защите. На фоне статистики ожидается результативный матч, в котором гости способны навязать борьбу и реализовать свои шансы. Оптимальный вариант – комбинированная ставка с запасом по голам.
Рекомендованные ставки:
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.55
- Обе забьют – коэффициент 1.72