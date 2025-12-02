Введите ваш ник на сайте
«Ливерпуль» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.55

02 декабря 2025 10:28
Ливерпуль - Сандерленд
03 дек. 2025, среда 23:15 | Англия. Премьер-лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

3 декабря на «Энфилде» состоится матч 14 тура, в котором «Ливерпуль» примет «Сандерленд». Команды находятся рядом в таблице, но подходят к встрече с разным эмоциональным фоном. «Ливерпуль» выиграл у «Вест Хэма» и прервал череду неудач, однако всe ещe испытывает сложности в обороне. «Сандерленд» показывает более ровный ход, чаще забивает и сохраняет стабильность в создании моментов.

«Ливерпуль»

Команда занимает 8 место, набирая 21 очко. У «Ливерпуля» сложный отрезок: поражения от «Ноттингем Фореста», «Манчестер Сити» и тяжeлая игра в Лиге чемпионов против ПСВ (1:4). За последние пять матчей команда забила лишь 4 гола при 10 пропущенных – слабое соотношение, особенно по меркам «Энфилда». Экитике остаeтся лучшим бомбардиром, но в целом атаке не хватает стабильности. Плюсом остаeтся успешный матч против «Вест Хэма» (2:0), который может вернуть уверенность.

«Сандерленд»

В отличие от соперника, «Сандерленд» демонстрирует более ровную форму и идeт шестым с 22 очками. Команда забила 8 голов за пять матчей и допускает меньше провалов в защите, пропуская в среднем 1.40 гола за игру. Победа над «Борнмутом» 3:2 и ничьи с «Арсеналом» и «Эвертоном» показывают характер и игровую гибкость. Изидор остаeтся важным элементом атаки, хотя голевых серий у него меньше, чем у Экитике.

Факты о командах

«Ливерпуль»

  • Забивает в 5 последних матчах против «Сандерленда»
  • В среднем: 0.80 забито и 2.00 пропущено за 5 матчей
  • Пропускает в 10 последних играх
  • 4 гола за 5 встреч

«Сандерленд»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито и 1.40 пропущено за 5 матчей
  • Пропускает в 5 последних играх
  • 22 очка после 13 туров

Личные встречи
60% (12)
30% (6)
10% (2)
33
Забитых мячей
12
1.65
В среднем за матч
0.6
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Сандерленд
2 : 2
02.01.2017
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
26.11.2016
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
2 : 2
06.02.2016
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Сандерленд
0 : 1
30.12.2015
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Сандерленд
0 : 1
10.01.2015
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ливерпуль
0 : 0
06.12.2014
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Ливерпуль
2 : 1
26.03.2014
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Сандерленд
1 : 3
29.09.2013
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ливерпуль
3 : 0
02.01.2013
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Сандерленд
1 : 1
15.09.2012
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Сандерленд
1 : 0
10.03.2012
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Ливерпуль
1 : 1
13.08.2011
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Сандерленд
0 : 2
20.03.2011
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Ливерпуль
2 : 2
25.09.2010
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ливерпуль
3 : 0
28.03.2010
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Сандерленд
1 : 0
17.10.2009
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ливерпуль
2 : 0
03.03.2009
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сандерленд
0 : 1
16.08.2008
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
3 : 0
02.02.2008
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
25.08.2007
Ливерпуль
Показать все

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Сандерленд»

Обе команды имеют проблемы в обороне, но «Сандерленд» показывает более стабильную структуру игры и создаeт больше качественных моментов. «Ливерпуль» силeн дома, но допускает слишком много ошибок в позиционной защите. На фоне статистики ожидается результативный матч, в котором гости способны навязать борьбу и реализовать свои шансы. Оптимальный вариант – комбинированная ставка с запасом по голам.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.55
  • Обе забьют – коэффициент 1.72

1.55
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига Сандерленд Ливерпуль
Рекомендуем
