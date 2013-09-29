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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Ливерпуль
Сандерленд - Ливерпуль: обзор матча 29 сентября 2013
Сандерленд
29.09.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
52'
Э. Джаккерини
28'
Д. Старридж
36'
Л. Суарес
89'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Ливерпуль
89'
ГОЛ! 1:3!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Старридж
Замена
Х. Мавриас
️️️️
С. Ларссон
85'
82'
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
Д. Коулбэк
80'
75'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
В. Мозес
Замена
О. Челустка
️️️️
Л. Каттермол
74'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
59'
ГОЛ! 1:2!
Э. Джаккерини
52'
36'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Старридж
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Старридж
Пас отдал
С. Джеррард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
4
Джек Коулбэк
ЛЗ
16
Джон О'Ши
(К)
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Адам Джонсон
ПВ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Кевин Болл
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Стивен Джеррард
(К)
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Яго Аспас
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
4-3-2-1
27
Вествуд
4
Коулбэк
16
О'Ши
3
Куэльяр
8
Гарднер
40
Ки Сун-Юн
7
Ларссон
6
Каттермол
15
Джаккерини
11
Джонсон
17
Алтидор
4-2-2-2
22
Миньоле
12
Сахо
37
Шкртел
2
Туре
21
Энрике
8
Джеррард
6
Лейва
11
Мозес
14
Хендерсон
9
Суарес
15
Старридж
6
Каттермол
33
Челустка
33
Челустка
6
Каттермол
7
Ларссон
35
Мавриас
35
Мавриас
7
Ларссон
11
Мозес
19
Стерлинг
19
Стерлинг
11
Мозес
Остались в запасе
Сандерленд
Ливерпуль
1
Вито Манноне
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Кевин Болл
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Кевин Болл
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Сандерленд - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:55 (прямая)
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