Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Сандерленд
Ливерпуль - Сандерленд: обзор матча 06 февраля 2016
Ливерпуль
06.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Сандерленд
58'
Р. Фирмино
68'
А. Лаллана
82'
А. Джонсон
88'
Д. Дефо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Сандерленд
88'
ГОЛ! 2:2!
Д. Дефо
Пас отдал
В. Хазри
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Хендерсон
86'
82'
ГОЛ! 2:1!
А. Джонсон
Желтая карточка
А. Морено
81'
74'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
Б. Джонс
ГОЛ! 2:0!
А. Лаллана
Пас отдал
Р. Фирмино
68'
63'
Замена
А. Джонсон
️️️️
Я. Кирхгофф
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Милнер
58'
Замена
Д. Айб
️️️️
Д. Аллен
45'
+3
Травма
Д. Аллен
45'
+2
38'
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
25'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Д. Уотмор
Замена
К. Туре
️️️️
Д. Ловрен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
7
Джо Аллен
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
27
Ян Кирхгофф
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
20
Данкан Уотмор
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
4-2-2-1-1
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
12
Сахо
17
Клайн
23
Джан
7
Аллен
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Лаллана
9
Фирмино
4-2-2-2
1
Манноне
2
Джонс
16
О'Ши
5
Коне
15
ван Анхолт
27
Кирхгофф
6
М'Вила
20
Уотмор
6
Каттермол
10
Хазри
9
Дефо
6
Ловрен
2
Туре
2
Туре
6
Ловрен
14
Хендерсон
6
Лейва
6
Лейва
14
Хендерсон
7
Аллен
33
Айб
33
Айб
7
Аллен
2
Джонс
2
Йедлин
2
Йедлин
2
Джонс
27
Кирхгофф
11
Джонсон
11
Джонсон
27
Кирхгофф
20
Уотмор
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
20
Уотмор
Остались в запасе
Ливерпуль
Сандерленд
12
Дэнни Уорд
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Джордан Пикфорд
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Ливерпуль - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
Новости команд
Все
Ливерпуль
Сандерленд
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+