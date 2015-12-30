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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Ливерпуль
Сандерленд - Ливерпуль: обзор матча 30 декабря 2015
Сандерленд
30.12.2015, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
46'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Ливерпуль
90'
+3
Замена
К. Туре
️️️️
Р. Фирмино
Желтая карточка
Д. Ленс
86'
83'
Замена
Д. Айб
️️️️
Ф. Коутиньо
77'
Желтая карточка
А. Морено
Замена
Д. Йедлин
️️️️
С. Коатес
72'
Замена
Д. Ленс
️️️️
А. Джонсон
63'
61'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Хендерсон
58'
Желтая карточка
Э. Джан
46'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
Пас отдал
А. Лаллана
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Д. Родуэлл
30'
20'
Желтая карточка
К. Бентеке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
31
Томас Бидлинг
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
4-1-3-2
1
Манноне
15
ван Анхолт
30
Браун
2
Джонс
4
Коатес
6
М'Вила
6
Каттермол
6
Родуэлл
11
Джонсон
16
Борини
9
Дефо
4-1-1-2-2
22
Миньоле
17
Клайн
6
Ловрен
12
Сахо
5
Морено
23
Джан
14
Хендерсон
10
Лаллана
11
Коутиньо
9
Фирмино
20
Бентеке
4
Коатес
2
Йедлин
2
Йедлин
4
Коатес
11
Джонсон
17
Ленс
17
Ленс
11
Джонсон
6
Родуэлл
20
Уотмор
20
Уотмор
6
Родуэлл
9
Фирмино
2
Туре
2
Туре
9
Фирмино
14
Хендерсон
6
Лейва
6
Лейва
14
Хендерсон
11
Коутиньо
33
Айб
33
Айб
11
Коутиньо
Остались в запасе
Сандерленд
Ливерпуль
25
Костел Пантилимон
ВР
31
Томас Бидлинг
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
1
Адам Богдан
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
31
Томас Бидлинг
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
1
Адам Богдан
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Сандерленд - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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