Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Сандерленд
Ливерпуль - Сандерленд: обзор матча 26 марта 2014
Ливерпуль
26.03.2014, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
37'
С. Джеррард
48'
Д. Старридж
73'
К. Сун-Юн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Сандерленд
80'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
А. Доссена
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Д. Старридж
75'
73'
ГОЛ! 2:1!
К. Сун-Юн
59'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
К. Уикхэм
58'
Замена
А. Джонсон
️️️️
Э. Джаккерини
ГОЛ! 2:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Д. Хендерсон
48'
38'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
ГОЛ! 1:0!
С. Джеррард
37'
35'
Желтая карточка
С. Вергини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Стивен Джеррард
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
6
Ли Каттермол
ОП
23
Лиам Бридкатт
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
27
Филлип Бардсли
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
30
Начо Скокко
ПВ
4-3-1-2
22
Миньоле
20
Фланаган
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
8
Джеррард
14
Хендерсон
7
Аллен
11
Коутиньо
15
Старридж
9
Суарес
3-2-3-2
1
Манноне
2
Вергини
16
О'Ши
30
Браун
6
Каттермол
23
Бридкатт
27
Бардсли
15
Джаккерини
3
Доссена
13
Уикхэм
17
Алтидор
15
Старридж
19
Стерлинг
19
Стерлинг
15
Старридж
13
Уикхэм
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
13
Уикхэм
3
Доссена
4
Коулбэк
4
Коулбэк
3
Доссена
15
Джаккерини
11
Джонсон
11
Джонсон
15
Джаккерини
Остались в запасе
Ливерпуль
Сандерленд
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
19
Оскар Устари
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Ливерпуль - Сандерленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Ливерпуль
Сандерленд
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+