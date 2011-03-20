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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Ливерпуль
Сандерленд - Ливерпуль: обзор матча 20 марта 2011
Сандерленд
20.03.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
33'
Д. Кейт (П)
78'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Ливерпуль
Замена
Д. Коул
️️️️
Л. Суарес
Травма
Л. Суарес
Замена
М. Родригес
️️️️
Р. Мейрелеш
Вторая желтая
Д. Менса
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Э. Кэрролл
Желтая карточка
Д. Кейт
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Д. Уэлбек
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Кейт
Желтая карточка
Д. Менса
Замена
С. Мальбранк
️️️️
К. Ричардсон
Травма
К. Ричардсон
Замена
Л. Каттермол
️️️️
С. Мунтари
19'
Травма
С. Мунтари
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
27
Филлип Бардсли
ЛЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
19
Титус Брамбл
(К)
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ПЗ
15
Киран Ричардсон
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ПЗ
6
Лукас Лейва
ОП
8
Джей Спиринг
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
12
Джо Коул
АП
11
Макси Родригес
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-4-2
22
Миньоле
27
Бардсли
26
Менса
19
Брамбл
35
Фердинанд
15
Ричардсон
14
Хендерсон
4
Мунтари
29
Сессеньон
18
Уэлбек
3
Гьян
4-2-2-2
25
Рейна
23
Каррагер
37
Шкртел
22
Аггер
8
Джонсон
6
Лейва
8
Спиринг
7
Кейт
14
Мейрелеш
9
Суарес
9
Кэрролл
18
Уэлбек
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
18
Уэлбек
4
Мунтари
6
Каттермол
6
Каттермол
4
Мунтари
15
Ричардсон
10
Мальбранк
10
Мальбранк
15
Ричардсон
9
Суарес
12
Коул
12
Коул
9
Суарес
14
Мейрелеш
11
Родригес
11
Родригес
14
Мейрелеш
9
Кэрролл
89
Н'Гог
89
Н'Гог
9
Кэрролл
Остались в запасе
Сандерленд
Ливерпуль
1
Крейг Гордон
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Сандерленд - Ливерпуль
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Посещаемость:
47207 из 49000 зрителей (96%)
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:25 (прямая)
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