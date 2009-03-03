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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Сандерленд
Ливерпуль - Сандерленд: обзор матча 03 марта 2009
Ливерпуль
03.03.2009, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Сандерленд
52'
Д. Н'Гог
65'
Й. Бенаюн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Сандерленд
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
Р. Бабел
️️️️
С. Джеррард
Замена
️️️️
С. Мальбранк
Замена
Д. Мерфи
️️️️
К. Джонс
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Н'Гог
ГОЛ! 2:0!
Й. Бенаюн
Пас отдал
Д. Н'Гог
Замена
Д. Сиссе
️️️️
Г. Лидбиттер
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Гог
Пас отдал
С. Джеррард
Желтая карточка
Д. Н'Гог
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
8
Стивен Джеррард
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
51
Йосси Бенаюн
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Джордж МакКартни
(К)
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ПЗ
15
Киран Ричардсон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
11
Энди Рид
АП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Дэвид Хили
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
2
Инсуа
23
Каррагер
37
Шкртел
14
Маскерано
77
Риера
8
Джеррард
3
Алонсо
51
Бенаюн
7
Кейт
89
Н'Гог
4-4-1-1
13
Фулоп
26
Бен-Хаим
4
Коллинс
35
Фердинанд
3
МакКартни
10
Мальбранк
4
Уайтхэд
7
Лидбиттер
15
Ричардсон
11
Рид
9
Джонс
89
Н'Гог
6
Лейва
6
Лейва
89
Н'Гог
51
Бенаюн
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
51
Бенаюн
8
Джеррард
8
Бабел
8
Бабел
8
Джеррард
9
Джонс
9
Мерфи
9
Мерфи
9
Джонс
7
Лидбиттер
12
Сиссе
12
Сиссе
7
Лидбиттер
Остались в запасе
Ливерпуль
Сандерленд
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
15
Дэвид Хили
ЦФ
1
Крейг Гордон
ВР
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
Остались в запасе
15
Дэвид Хили
ЦФ
1
Крейг Гордон
ВР
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Статистика матча Ливерпуль - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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