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Сандерленд - Ливерпуль
Сандерленд - Ливерпуль: обзор матча 16 августа 2008
Сандерленд
16.08.2008, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сандерленд - Ливерпуль
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Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
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Сандерленд
1 : 0
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0 : 2
05.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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3 : 1
31.10.2026
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Сандерленд
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28.10.2026
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Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:25 (прямая)
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