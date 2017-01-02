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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Ливерпуль
Сандерленд - Ливерпуль: обзор матча 02 января 2017
Сандерленд
02.01.2017, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
25'
Д. Дефо (П)
84'
Д. Дефо (П)
19'
Д. Старридж
72'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Ливерпуль
86'
Желтая карточка
А. Лаллана
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Дефо
84'
83'
Желтая карточка
С. Мане
80'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Старридж
Замена
В. Хазри
️️️️
А. Янузай
79'
73'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Вейналдум
72'
ГОЛ! 1:2!
С. Мане
Замена
Х. Манкильо
️️️️
Д. Родуэлл
65'
Желтая карточка
С. Ларссон
52'
45'
Замена
А. Морено
️️️️
Д. Милнер
30'
Желтая карточка
Д. Милнер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Дефо
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Д. Ловрен
Желтая карточка
Д. Родуэлл
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Фабио Борини
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Сандерленд
12
Мика
ВР
43
Майкл Ледгер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-4-1-1
1
Манноне
15
ван Анхолт
16
О'Ши
3
Джилободжи
22
Лав
22
Ндонг
6
Родуэлл
7
Ларссон
16
Борини
24
Янузай
9
Дефо
3-1-2-2-2
22
Миньоле
17
Клайн
24
Клаван
6
Ловрен
23
Джан
23
Вейналдум
20
Милнер
10
Лаллана
10
Мане
15
Старридж
9
Фирмино
6
Родуэлл
22
Манкильо
22
Манкильо
6
Родуэлл
24
Янузай
10
Хазри
10
Хазри
24
Янузай
20
Милнер
5
Морено
5
Морено
20
Милнер
15
Старридж
6
Лейва
6
Лейва
15
Старридж
23
Вейналдум
27
Ориги
27
Ориги
23
Вейналдум
Остались в запасе
Сандерленд
Ливерпуль
43
Майкл Ледгер
ЦЗ
12
Мика
ВР
10
Джордж Хонимэн
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Лорис Кариус
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Ови Эджария
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
43
Майкл Ледгер
ЦЗ
12
Мика
ВР
10
Джордж Хонимэн
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Ови Эджария
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Сандерленд - Ливерпуль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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