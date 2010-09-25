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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Сандерленд
Ливерпуль - Сандерленд: обзор матча 25 сентября 2010
Ливерпуль
25.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Сандерленд
5'
Д. Кейт
64'
С. Джеррард
35'
Д. Бент (П)
48'
Д. Бент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Сандерленд
Желтая карточка
С. Миньоле
Замена
Б. Зенден
️️️️
Д. Бент
Замена
К. Риверос
️️️️
С. Мальбранк
Замена
А. Гьян
️️️️
Д. Уэлбек
Желтая карточка
С. Джеррард
ГОЛ! 2:2!
С. Джеррард
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
К. Поульсен
Желтая карточка
Д. Кейт
Желтая карточка
Ф. Торрес
ГОЛ! 1:2!
Д. Бент
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Бент
Замена
Д. Аггер
️️️️
П. Кончески
ГОЛ! 1:0!
Д. Кейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
12
Джо Коул
АП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
16
Кристиан Риверос
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
4-4-1-1
25
Рейна
15
Кончески
37
Шкртел
23
Каррагер
8
Джонсон
14
Мейрелеш
8
Джеррард
29
Поульсен
7
Кейт
12
Коул
9
Торрес
3-2-3-2
22
Миньоле
19
Брамбл
5
Онуоха
6
Тернер
27
Бардсли
27
Эль-Мохамади
10
Мальбранк
6
Каттермол
14
Хендерсон
18
Уэлбек
10
Бент
15
Кончески
22
Аггер
22
Аггер
15
Кончески
29
Поульсен
89
Н'Гог
89
Н'Гог
29
Поульсен
10
Мальбранк
16
Риверос
16
Риверос
10
Мальбранк
10
Бент
7
Зенден
7
Зенден
10
Бент
18
Уэлбек
3
Гьян
3
Гьян
18
Уэлбек
Остались в запасе
Ливерпуль
Сандерленд
25
Брэд Джонс
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Крейг Гордон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Ливерпуль - Сандерленд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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