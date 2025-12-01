Введите ваш ник на сайте
«Борнмут» – «Эвертон»: прогноз и ставки на матч 2 декабря 2025 с коэффициентом 1.84

01 декабря 2025 8:08
Борнмут - Эвертон
02 дек. 2025, вторник 22:30 | Англия. Премьер-лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.84
Обе команды забьют и тотал больше 2.5
Сделать ставку

2 декабря на «Вайталити Стэдиум» «Борнмут» примет «Эвертон» в матче 14 тура английской Премьер-лиги. Оба клуба находятся рядом в таблице – 11-е и 14-е места, – а последние недели выдались для обеих команд неровными. «Борнмут» переживает спад и не может победить четыре тура подряд, в то время как «Эвертон» действует нестабильно, но регулярно забивает. На фоне плотного календаря важным фактором станет домашняя серия хозяев – пять матчей без поражений на своем поле.

«Борнмут»

Команда набрала 19 очков за 13 туров. «Борнмут» забивает в 7 из 9 последних матчей, но оборона остаeтся слабым местом – 12 пропущенных голов за последние пять игр (2.40 в среднем). Проигрыш «Сандерленду» 2:3 стал продолжением серии матчей, в которых команда действует чрезмерно открыто. Однако дома «Борнмут» чувствует себя увереннее: ничья с «Вест Хэмом», победа над «Ноттингем Форест» – подтверждение этого.

«Эвертон»

«Эвертон» идeт четырнадцатым, набрав 18 очков. Команда забивает четыре тура подряд, но при этом пропустила 8 голов за пять игр и проиграла «Ньюкаслу» 1:4 в последнем матче. Средняя результативность составляет 1.00 гола за игру, а защита регулярно допускает ошибки. При этом «Эвертон» неплохо действует против соперников своего уровня, подтверждением чему являются победы над «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» в ноябре.

Факты о командах

«Борнмут»

  • Не выигрывает 4 тура подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • 7 голов за 5 матчей
  • 5 матчей подряд без поражений дома
  • Забивает в 4 последних матчах против «Эвертона»

«Эвертон»

  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 5 голов за 5 игр
  • 8 пропущенных за 5 матчей

Личные встречи
53% (10)
11% (2)
37% (7)
34
Забитых мячей
30
1.79
В среднем за матч
1.58
4:1
Крупнейшая победа
6:3
Самый результативный матч:  6:3
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Кубок, 1/16 финала
Эвертон
0 : 2
08.02.2025
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Борнмут
1 : 0
04.01.2025
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Эвертон
2 : 3
31.08.2024
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Борнмут
2 : 1
30.03.2024
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Эвертон
3 : 0
07.10.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Эвертон
1 : 0
28.05.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Борнмут
3 : 0
12.11.2022
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Борнмут
4 : 1
08.11.2022
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Эвертон
1 : 3
26.07.2020
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Борнмут
3 : 1
15.09.2019
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Эвертон
2 : 0
13.01.2019
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Борнмут
2 : 2
25.08.2018
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Борнмут
2 : 1
30.12.2017
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Эвертон
2 : 1
23.09.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
6 : 3
04.02.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Борнмут
1 : 0
24.09.2016
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
2 : 1
30.04.2016
Борнмут
Англия. Кубок, 1/8 финала
Борнмут
0 : 2
20.02.2016
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Борнмут
3 : 3
28.11.2015
Эвертон
Показать все

Прогноз на матч «Борнмут» – «Эвертон»

Обе команды играют нестабильно, но обладают атакующим потенциалом. «Борнмут» выглядит опаснее дома и чаще создаeт моменты, однако его оборона остаeтся проблемной. «Эвертон» же регулярно забивает, но допускает много ошибок на своей половине. На фоне статистики последних встреч, в которых «Борнмут» четыре раза подряд обыгрывал «Эвертон», а также учитывая текущую форму гостей, хозяева выглядят предпочтительнее.

И при этом высокая частота голов с обеих сторон делает матч перспективным в плане результативности. Оборона обеих команд испытывает проблемы, а атакующая линия действуют достаточно активно, чтобы обеспечить как минимум по одному голу.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.84
  • Победа Борнмута – коэффициент 2.05

1.84
Обе команды забьют и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Эвертон Борнмут
