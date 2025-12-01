2 декабря на «Вайталити Стэдиум» «Борнмут» примет «Эвертон» в матче 14 тура английской Премьер-лиги. Оба клуба находятся рядом в таблице – 11-е и 14-е места, – а последние недели выдались для обеих команд неровными. «Борнмут» переживает спад и не может победить четыре тура подряд, в то время как «Эвертон» действует нестабильно, но регулярно забивает. На фоне плотного календаря важным фактором станет домашняя серия хозяев – пять матчей без поражений на своем поле.

«Борнмут»

Команда набрала 19 очков за 13 туров. «Борнмут» забивает в 7 из 9 последних матчей, но оборона остаeтся слабым местом – 12 пропущенных голов за последние пять игр (2.40 в среднем). Проигрыш «Сандерленду» 2:3 стал продолжением серии матчей, в которых команда действует чрезмерно открыто. Однако дома «Борнмут» чувствует себя увереннее: ничья с «Вест Хэмом», победа над «Ноттингем Форест» – подтверждение этого.

«Эвертон»

«Эвертон» идeт четырнадцатым, набрав 18 очков. Команда забивает четыре тура подряд, но при этом пропустила 8 голов за пять игр и проиграла «Ньюкаслу» 1:4 в последнем матче. Средняя результативность составляет 1.00 гола за игру, а защита регулярно допускает ошибки. При этом «Эвертон» неплохо действует против соперников своего уровня, подтверждением чему являются победы над «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» в ноябре.

Факты о командах

«Борнмут»

Не выигрывает 4 тура подряд

В среднем: 1.40 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

7 голов за 5 матчей

5 матчей подряд без поражений дома

Забивает в 4 последних матчах против «Эвертона»

«Эвертон»

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

5 голов за 5 игр

8 пропущенных за 5 матчей

Прогноз на матч «Борнмут» – «Эвертон»

Обе команды играют нестабильно, но обладают атакующим потенциалом. «Борнмут» выглядит опаснее дома и чаще создаeт моменты, однако его оборона остаeтся проблемной. «Эвертон» же регулярно забивает, но допускает много ошибок на своей половине. На фоне статистики последних встреч, в которых «Борнмут» четыре раза подряд обыгрывал «Эвертон», а также учитывая текущую форму гостей, хозяева выглядят предпочтительнее.

И при этом высокая частота голов с обеих сторон делает матч перспективным в плане результативности. Оборона обеих команд испытывает проблемы, а атакующая линия действуют достаточно активно, чтобы обеспечить как минимум по одному голу.

Рекомендованные ставки: