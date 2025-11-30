Введите ваш ник на сайте
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: прогноз и ставки на матч 1 декабря 2025 с коэффициентом 1.82

30 ноября 2025 10:55
Райо Вальекано - Валенсия
01 дек. 2025, понедельник 23:00 | Испания. Примера, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Победа Райо Вальекано
Сделать ставку

1 декабря на «Кампо де Вальекас» состоится матч 14 тура Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» примет «Валенсию». Это встреча команд, которые находятся в соседних зонах таблицы и испытывают схожие трудности стабильности. «Райо» идeт 13-м, «Валенсия» – шестнадцатой, но при этом обе команды способны выдавать яркие отрезки и набирать очки даже против сильных соперников.

«Райо Вальекано»

После 13 туров команда имеет 16 очков и не может победить в трeх последних играх. Последний матч в чемпионате завершился нулевой ничьей с «Реал Овьедо», а общая позиция «Райо» основана на нерезультативной, но цепкой игре. Команда забивает в трeх последних матчах Ла Лиги и имеет средний показатель 0.80 гола за игру в последних пяти встречах. При этом пропускает «Райо» больше – 1.60 в среднем. Сильный фактор – игра дома: 10 из 11 последних матчей на «Вальекасе» команда не проигрывает, опираясь на плотность, прессинг и хорошее движение.

«Валенсия»

«Валенсия» набрала 13 очков и располагается на 16-м месте. Команда выиграла последнюю игру против «Леванте» 1:0, что позволило впервые за долгое время прервать серию неудач. Однако выездная форма остаeтся слабым местом – восемь матчей подряд без побед вне дома. В последних пяти играх команда забила 7 мячей и пропустила столько же, показывая средние показатели эффективности – по 1.40 в обе стороны. «Валенсия» опасна в быстрых атаках, но регулярно допускает ошибки в обороне.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

  • Не проигрывает в 10 из 11 домашних матчей
  • В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах Ла Лиги подряд
  • 4 гола и 8 пропущенных за 5 игр

«Валенсия»

  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • 8 матчей без побед в гостях
  • 7 голов за последние 5 встреч
  • Победа в последнем туре

Личные встречи
23% (5)
41% (9)
36% (8)
21
Забитых мячей
32
0.95
В среднем за матч
1.45
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  4:4
Испания. Примера, 32 тур
Райо Вальекано
1 : 1
19.04.2025
Валенсия
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
0 : 1
07.12.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
0 : 0
12.05.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0 : 1
19.12.2023
Валенсия
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
1 : 1
03.04.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
2 : 1
10.09.2022
Валенсия
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
1 : 1
11.04.2022
Валенсия
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
1 : 1
27.11.2021
Райо Вальекано
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 0
06.04.2019
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
3 : 0
24.11.2018
Райо Вальекано
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
2 : 2
17.01.2016
Райо Вальекано
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0 : 0
22.08.2015
Валенсия
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
1 : 1
30.04.2015
Валенсия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Валенсия
4 : 4
16.12.2014
Райо Вальекано
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3 : 0
13.12.2014
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Вальекано
1 : 2
04.12.2014
Валенсия
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
1 : 0
02.03.2014
Валенсия
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
1 : 0
28.09.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
0 : 4
12.05.2013
Валенсия
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
0 : 1
16.12.2012
Райо Вальекано
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
4 : 1
11.04.2012
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1 : 2
26.11.2011
Валенсия
Показать все

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Валенсия»

Форма соперников перед матчем неоднозначная: «Райо» надeжен дома, но нестабилен в атаке, тогда как «Валенсия» играет открыто, но допускает ошибки. Ожидается матч с осторожными отрезками, где ключевую роль сыграет фактор домашнего поля. «Райо» увереннее действует при поддержке трибун и регулярно набирает очки дома, а «Валенсия» традиционно испытывает трудности на выезде. Учитывая невысокую результативность хозяев и колебания гостей, на первый план выходит прогноз с минимальным количеством голов и небольшим преимуществом «Райо».

Рекомендованные ставки:

  • Победа Райо Вальекано – коэффициент 1.82
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.70

1.82
Победа Райо Вальекано
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Валенсия Райо Вальекано
