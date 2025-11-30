1 декабря на «Кампо де Вальекас» состоится матч 14 тура Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» примет «Валенсию». Это встреча команд, которые находятся в соседних зонах таблицы и испытывают схожие трудности стабильности. «Райо» идeт 13-м, «Валенсия» – шестнадцатой, но при этом обе команды способны выдавать яркие отрезки и набирать очки даже против сильных соперников.

«Райо Вальекано»

После 13 туров команда имеет 16 очков и не может победить в трeх последних играх. Последний матч в чемпионате завершился нулевой ничьей с «Реал Овьедо», а общая позиция «Райо» основана на нерезультативной, но цепкой игре. Команда забивает в трeх последних матчах Ла Лиги и имеет средний показатель 0.80 гола за игру в последних пяти встречах. При этом пропускает «Райо» больше – 1.60 в среднем. Сильный фактор – игра дома: 10 из 11 последних матчей на «Вальекасе» команда не проигрывает, опираясь на плотность, прессинг и хорошее движение.

«Валенсия»

«Валенсия» набрала 13 очков и располагается на 16-м месте. Команда выиграла последнюю игру против «Леванте» 1:0, что позволило впервые за долгое время прервать серию неудач. Однако выездная форма остаeтся слабым местом – восемь матчей подряд без побед вне дома. В последних пяти играх команда забила 7 мячей и пропустила столько же, показывая средние показатели эффективности – по 1.40 в обе стороны. «Валенсия» опасна в быстрых атаках, но регулярно допускает ошибки в обороне.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

Не проигрывает в 10 из 11 домашних матчей

В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах Ла Лиги подряд

4 гола и 8 пропущенных за 5 игр

«Валенсия»

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

8 матчей без побед в гостях

7 голов за последние 5 встреч

Победа в последнем туре

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Валенсия»

Форма соперников перед матчем неоднозначная: «Райо» надeжен дома, но нестабилен в атаке, тогда как «Валенсия» играет открыто, но допускает ошибки. Ожидается матч с осторожными отрезками, где ключевую роль сыграет фактор домашнего поля. «Райо» увереннее действует при поддержке трибун и регулярно набирает очки дома, а «Валенсия» традиционно испытывает трудности на выезде. Учитывая невысокую результативность хозяев и колебания гостей, на первый план выходит прогноз с минимальным количеством голов и небольшим преимуществом «Райо».

Рекомендованные ставки: