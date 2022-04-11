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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Валенсия
Райо Вальекано - Валенсия: обзор матча 11 апреля 2022
Райо Вальекано
11.04.2022, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
83'
С. Гвардиола
57'
К. Солер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Валенсия
90'
+9
Желтая карточка
Т. Корреа
Желтая карточка
И. Баллиу
90'
+3
Замена
М. Силла
️️️️
С. Гвардиола
90'
+1
84'
Замена
Э. Джемерт
️️️️
Г. Паулиста
ГОЛ! 1:1!
С. Гвардиола
Пас отдал
И. Палазон
83'
81'
Замена
Х. Васкес
️️️️
Г. Гедеш
74'
Желтая карточка
М. Андре
Замена
Р. Нтека
️️️️
К. Родригес
72'
Замена
Бебе
️️️️
О. Трехо
72'
72'
Замена
У. Рачич
️️️️
Ю. Муса
Замена
П. Сисс
️️️️
У. Лопес
62'
57'
ГОЛ! 0:1!
К. Солер
Пас отдал
Г. Гедеш
46'
Замена
М. Андре
️️️️
У. Дуро
46'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
И. Мориба
42'
Желтая карточка
У. Дуро
8'
Желтая карточка
И. Мориба
Желтая карточка
У. Лопес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
13
Родригес
15
Мараш
24
Катена
20
Баллиу
23
Валентин
8
Лопес
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
14
Гвардиола
4-1-2-2-1
25
Мамардашвили
14
Корреа
15
Альдрете
3
Паулиста
14
Гайя
22
Гильямон
18
Солер
6
Мориба
80
Муса
11
Гедеш
9
Дуро
8
Лопес
6
Сисс
6
Сисс
8
Лопес
13
Родригес
11
Нтека
11
Нтека
13
Родригес
8
Трехо
12
Бебе
12
Бебе
8
Трехо
14
Гвардиола
14
Силла
14
Силла
14
Гвардиола
80
Муса
10
Рачич
10
Рачич
80
Муса
11
Гедеш
21
Васкес
21
Васкес
11
Гедеш
3
Паулиста
5
Джемерт
5
Джемерт
3
Паулиста
6
Мориба
20
Фулкье
20
Фулкье
6
Мориба
9
Дуро
10
Андре
10
Андре
9
Дуро
Остались в запасе
Райо Вальекано
Валенсия
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
2
Марио Эрнандес
ПЗ
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Элдер Кошта
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
2
Марио Эрнандес
ПЗ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Элдер Кошта
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Райо Вальекано - Валенсия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
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