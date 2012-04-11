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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Райо Вальекано
Валенсия - Райо Вальекано: обзор матча 11 апреля 2012
Валенсия
11.04.2012, среда, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
4 : 1
Завершен
Райо Вальекано
41'
Жонас
70'
Ж. Альба
77'
Жонас (П)
88'
П. Эрнандес
72'
Х. Мануэль Касадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Райо Вальекано
+3
Желтая карточка
Мичу
ГОЛ! 4:1!
П. Эрнандес
Пас отдал
С. Каналес
Замена
Х. Мадуро
️️️️
М. Топал
Замена
Д. Пачеко
️️️️
Л. Бангура
Замена
С. Каналес
️️️️
С. Фегули
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Жонас
Желтая карточка
А. Аррибас
Желтая карточка
Р. Тамудо
Желтая карточка
Х. Мовилья
ГОЛ! 2:1!
Х. Мануэль Касадо
Пас отдал
Мичу
ГОЛ! 2:0!
Ж. Альба
Пас отдал
С. Фегули
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Х. Пулидо
Замена
Д. Парехо
️️️️
Т. Коста
Замена
Р. Тамудо
️️️️
П. Мали Диаманка
ГОЛ! 1:0!
Жонас
Желтая карточка
Л. Бангура
Замена
Р. Трасоррас
️️️️
М. Лабака
Желтая карточка
Р. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Рикарду Кошта
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Райо Вальекано
1
Жоэль
ВР
4
Микель Лабака
ЛЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
20
Хосе Мануэль Касадо
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
28
Диего Бенито
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гуаита
18
Альба
19
Барраган
23
Рами
20
Кошта
8
Фегули
8
Коста
5
Топал
22
Матье
19
Эрнандес
17
Жонас
3-2-2-3
1
Жоэль
36
Диаманка
14
Аррибас
5
Пулидо
2
Тито
4
Лабака
20
Касадо
26
Мовилья
25
Мичу
7
Бангура
19
Коста
5
Топал
23
Мадуро
23
Мадуро
5
Топал
8
Коста
10
Парехо
10
Парехо
8
Коста
8
Фегули
20
Каналес
20
Каналес
8
Фегули
4
Лабака
10
Трасоррас
10
Трасоррас
4
Лабака
7
Бангура
22
Пачеко
22
Пачеко
7
Бангура
36
Диаманка
23
Тамудо
23
Тамудо
36
Диаманка
Остались в запасе
Валенсия
Райо Вальекано
25
Диего Алвес
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
28
Диего Бенито
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
28
Диего Бенито
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Валенсия - Райо Вальекано
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
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