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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Валенсия
Райо Вальекано - Валенсия: обзор матча 19 декабря 2023
Райо Вальекано
19.12.2023, вторник, 21:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
61'
С. Каньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Валенсия
90'
+5
Желтая карточка
М. Дьякаби
Желтая карточка
Р. Нтека
90'
+5
90'
+2
Замена
Г. Паулиста
️️️️
С. Амалла
90'
+1
Красная карточка
Т. Корреа
82'
Замена
У. Гонсалес
️️️️
С. Каньос
82'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
У. Дуро
81'
Желтая карточка
Ф. Перес
Замена
А. Гарсия
️️️️
И. Палазон
81'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
А. Рацу
80'
75'
Желтая карточка
С. Амалла
71'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Х. Васкес
Желтая карточка
К. Перес
70'
Замена
Бебе
️️️️
Х. де Фрутос
69'
Замена
К. Перес
️️️️
У. Лопес
69'
Замена
Р. Нтека
️️️️
С. Камельо
62'
61'
ГОЛ! 0:1!
С. Каньос
50'
Желтая карточка
Х. Васкес
34'
Желтая карточка
У. Гильямон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
7
Иси Палазон
(К)
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
(К)
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Фран Перес
ПВ
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
14
Альберто Мари
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
4-2-2-2
1
Димитриевски
29
Чаваррия
2
Мумин
24
Лежен
2
Рацу
8
Лопес
6
Сисс
7
Палазон
19
де Фрутос
10
Камельо
9
де Томас
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Корреа
4
Дьякаби
3
Москера
21
Васкес
22
Гильямон
18
Пепелу
21
Амалла
7
Каньос
9
Дуро
16
Лопес
8
Лопес
71
Перес
71
Перес
8
Лопес
10
Камельо
11
Нтека
11
Нтека
10
Камельо
7
Палазон
18
Гарсия
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
12
Бебе
12
Бебе
19
де Фрутос
2
Рацу
9
Фалькао
9
Фалькао
2
Рацу
21
Амалла
3
Паулиста
3
Паулиста
21
Амалла
21
Васкес
20
Фулкье
20
Фулкье
21
Васкес
7
Каньос
16
Гонсалес
16
Гонсалес
7
Каньос
9
Дуро
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Дуро
Остались в запасе
Райо Вальекано
Валенсия
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
21
Фран Перес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
14
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
21
Фран Перес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
14
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Райо Вальекано - Валенсия
2
1
5
Всего ударов по воротам
3
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
0
Нарушения
8
7
Офсайды
1
2
Количество передач
254
194
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
74
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.16
0.11
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Вальекас
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