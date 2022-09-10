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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Валенсия
Райо Вальекано - Валенсия: обзор матча 10 сентября 2022
Райо Вальекано
10.09.2022, суббота, 15:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
5'
И. Палазон
52'
Н. Гонсалес (АГ)
90+3'
М. Дьякаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Валенсия
90'
+4
Желтая карточка
Т. Корреа
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Дьякаби
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
О. Валентин
87'
77'
Замена
А. Алмейда
️️️️
У. Гильямон
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Трехо
77'
Замена
Р. Нтека
️️️️
И. Палазон
77'
Желтая карточка
О. Трехо
70'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Комесанья
69'
Замена
П. Сисс
️️️️
С. Камельо
69'
68'
Желтая карточка
Ю. Муса
64'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
У. Дуро
64'
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Луис Гайя
Желтая карточка
С. Комесанья
63'
Желтая карточка
С. Димитриевски
62'
56'
Замена
М. Андре
️️️️
Н. Гонсалес
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Гонсалес
52'
Желтая карточка
И. Палазон
35'
Желтая карточка
И. Баллиу
21'
ГОЛ! 1:0!
И. Палазон
Пас отдал
О. Трехо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Райо Вальекано
30
Мигель Анхель Морро
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
29
Пеп Чаваррия
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Катена
24
Лежен
20
Баллиу
23
Валентин
14
Комесанья
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
10
Камельо
4-1-1-3-1
25
Мамардашвили
14
Корреа
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Гайя
22
Гильямон
6
Гонсалес
70
Кастильехо
80
Муса
16
Лино
9
Дуро
8
Трехо
8
Лопес
8
Лопес
8
Трехо
10
Камельо
6
Сисс
6
Сисс
10
Камельо
7
Палазон
11
Нтека
11
Нтека
7
Палазон
23
Валентин
14
Посо
14
Посо
23
Валентин
14
Комесанья
9
Фалькао
9
Фалькао
14
Комесанья
14
Гайя
3
Латорре
3
Латорре
14
Гайя
22
Гильямон
8
Алмейда
8
Алмейда
22
Гильямон
9
Дуро
19
Клюйверт
19
Клюйверт
9
Дуро
6
Гонсалес
10
Андре
10
Андре
6
Гонсалес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Валенсия
4
Марио Суарес
ЦЗ
30
Мигель Анхель Морро
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
29
Пеп Чаваррия
ЦФ
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
30
Мигель Анхель Морро
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
29
Пеп Чаваррия
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Райо Вальекано - Валенсия
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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