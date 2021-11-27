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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Райо Вальекано
Валенсия - Райо Вальекано: обзор матча 27 ноября 2021
Валенсия
27.11.2021, суббота, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Райо Вальекано
19'
К. Солер (П)
64'
И. Палазон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Райо Вальекано
90'
+3
Замена
К. Родригес
️️️️
О. Валентин
Замена
К. Куандреди
️️️️
У. Гильямон
88'
Замена
М. Андре
️️️️
У. Дуро
88'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Э. Кошта
82'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Д. Васс
82'
79'
Замена
А. Мартин
️️️️
И. Палазон
79'
Замена
Бебе
️️️️
С. Гвардиола
75'
Желтая карточка
О. Валентин
73'
Желтая карточка
А. Катена
Желтая карточка
Д. Васс
68'
64'
ГОЛ! 1:1!
И. Палазон
Желтая карточка
Д. Фулкье
62'
Замена
М. Гомес
️️️️
Г. Гедеш
62'
59'
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
У. Лопес
55'
Желтая карточка
И. Палазон
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
55'
54'
Желтая карточка
С. Комесанья
Желтая карточка
О. Альдрете
45'
+1
Желтая карточка
М. Дьякаби
45'
Желтая карточка
К. Солер
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Солер
19'
18'
Желтая карточка
Э. Савельич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Джейсон
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
19
Серхио Морено
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
4-1-2-2-1
24
Силлессен
14
Гайя
4
Дьякаби
15
Альдрете
20
Фулкье
22
Гильямон
10
Васс
18
Солер
11
Гедеш
11
Кошта
9
Дуро
4-3-2-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Савельич
24
Катена
11
Гарсия
23
Валентин
14
Комесанья
8
Лопес
7
Палазон
18
Гарсия
14
Гвардиола
22
Гильямон
88
Куандреди
88
Куандреди
22
Гильямон
11
Кошта
90
Черышев
90
Черышев
11
Кошта
10
Васс
80
Муса
80
Муса
10
Васс
9
Дуро
10
Андре
10
Андре
9
Дуро
11
Гедеш
9
Гомес
9
Гомес
11
Гедеш
23
Валентин
13
Родригес
13
Родригес
23
Валентин
8
Лопес
14
Посо
14
Посо
8
Лопес
14
Гвардиола
12
Бебе
12
Бебе
14
Гвардиола
7
Палазон
11
Мартин
11
Мартин
7
Палазон
Остались в запасе
Валенсия
Райо Вальекано
10
Урош Рачич
ОП
21
Ману Вальехо
ЛВ
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Люка Зидан
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
19
Серхио Морено
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
Остались в запасе
10
Урош Рачич
ОП
21
Ману Вальехо
ЛВ
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Джейсон
ПВ
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
19
Серхио Морено
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Валенсия - Райо Вальекано
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
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