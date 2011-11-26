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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Валенсия
Райо Вальекано - Валенсия: обзор матча 26 ноября 2011
Райо Вальекано
26.11.2011, суббота, 21:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
84'
Р. Тамудо
21'
Жонас
57'
Т. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Валенсия
+2
Желтая карточка
А. Адурис
Желтая карточка
Тито
ГОЛ! 1:2!
Р. Тамудо
Замена
П. Пьятти
️️️️
С. Фегули
Замена
Р. Трасоррас
️️️️
Х. Мовилья
Желтая карточка
Мичу
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Жонас
Замена
П. Ботельо
️️️️
Пити
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Сольдадо
ГОЛ! 0:2!
Т. Коста
Пас отдал
С. Фегули
Замена
Р. Тамудо
️️️️
А. Делибашич
Желтая карточка
Х. Фуэго
Желтая карточка
Д. Альбельда
ГОЛ! 0:1!
Жонас
Пас отдал
Ж. Матье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
26
Хосе Мовилья
ЦП
10
Пити
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Давид Альбельда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
9
Коке
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-3-3
1
Кобеньо
20
Касадо
14
Аррибас
21
Фигерас
2
Тито
26
Мовилья
10
Пити
18
Фуэго
7
Бангура
25
Мичу
23
Делибашич
3-3-2-2
25
Алвес
23
Рами
5
Деальберт
22
Матье
19
Барраган
8
Фегули
18
Альба
6
Альбельда
8
Коста
17
Жонас
9
Сольдадо
26
Мовилья
10
Трасоррас
10
Трасоррас
26
Мовилья
10
Пити
26
Ботельо
26
Ботельо
10
Пити
23
Делибашич
23
Тамудо
23
Тамудо
23
Делибашич
17
Жонас
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Жонас
8
Фегули
10
Пьятти
10
Пьятти
8
Фегули
9
Сольдадо
20
Адурис
20
Адурис
9
Сольдадо
Остались в запасе
Райо Вальекано
Валенсия
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
9
Коке
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
9
Коке
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Райо Вальекано - Валенсия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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