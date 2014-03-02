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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Валенсия
Райо Вальекано - Валенсия: обзор матча 02 марта 2014
Райо Вальекано
02.03.2014, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
61'
Х. Ларривей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Валенсия
Замена
Р. Баэна
️️️️
Р. Рочина
87'
86'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
Э. Варгас
Желтая карточка
Р. Трасоррас
82'
76'
Вторая желтая
А. Барраган
Замена
С. Лонго
️️️️
Х. Ларривей
74'
70'
Замена
В. Араужо
️️️️
Порту
63'
Желтая карточка
А. Барраган
ГОЛ! 1:0!
Х. Ларривей
Пас отдал
Р. Рац
61'
Замена
А. Арбилья
️️️️
Тито
59'
57'
Замена
Жонас
️️️️
Мичел
Желтая карточка
С. Ньигес
49'
33'
Желтая карточка
Порту
Желтая карточка
Тито
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
21
Мичел
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Федерико Картабия
ПВ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
4-2-2-2
23
Рубен
15
Рац
2
Тито
83
Зе Каштру
6
Гальвез
8
Ньигес
10
Трасоррас
44
Фальке
16
Рочина
11
Ларривей
19
Буэно
4-1-2-1-2
25
Алвес
19
Барраган
14
Сендерос
22
Матье
24
Бернат
8
Фегули
20
Кейта
21
Мичел
10
Порту
11
Варгас
9
Алькасер
2
Тито
23
Арбилья
23
Арбилья
2
Тито
16
Рочина
15
Баэна
15
Баэна
16
Рочина
11
Ларривей
9
Лонго
9
Лонго
11
Ларривей
11
Варгас
27
Перейра
27
Перейра
11
Варгас
10
Порту
30
Араужо
30
Араужо
10
Порту
21
Мичел
17
Жонас
17
Жонас
21
Мичел
Остались в запасе
Райо Вальекано
Валенсия
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Адриан Гонсалес
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Адриан Гонсалес
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Райо Вальекано - Валенсия
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Вальекас
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