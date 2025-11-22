23 ноября на «КАМАЗ Арене» в Набережных Челнах состоится матч 17 тура Лиги PARI, где пятый в таблице «КАМАЗ» примет девятый «СКА-Хабаровск». Хозяева подходят к встрече с отличной результативностью – 35 голов в 19 матчах, забивают в среднем 2.40 гола за последние пять игр, но в обороне пропускают по 1.20. «СКА-Хабаровск» демонстрирует слабую результативность – всего 3 гола в последних пяти матчах, пропуская при этом в среднем 0.60 за игру. Гости испытывают трудности на выезде, не выигрывая в трeх последних матчах, что делает их уязвимыми против атакующего КАМАЗа.

«КАМАЗ»

Команда стабильно забивает и является лидером по результативности в лиге. Лучший бомбардир – Давид Караев с 10 голами. В последних матчах «КАМАЗ» демонстрирует открытый атакующий футбол, неизменно забивая в семи последних встречах. Несмотря на высокую результативность, команда допускает пропущенные голы, что делает игру открытой для обеих сторон. Домашний фактор усиливает шансы на победу и контроль хода игры.

«СКА-Хабаровск»

Гости показывают осторожный стиль, забивая по 0.60 гола в последних пяти играх и пропуская столько же. Лучший бомбардир – Дмитрий Цыпченко с 3 голами. Команда испытывает проблемы в реализации моментов на выезде и не выигрывает уже три встречи подряд. СКА-Хабаровск способна обороняться, но атакующий потенциал ограничен, что делает еe уязвимой перед мощной атакой хозяев.

Факты о командах

«КАМАЗ»

35 голов в 19 матчах, лидер по результативности

12 голов в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Давид Караев – 10 голов

«СКА-Хабаровск»

3 забитых гола в последних 5 матчах

3 пропущенных в последних 5 матчах

Не выигрывает в 3 последних выездных матчах

Дмитрий Цыпченко – 3 гола

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»

С учeтом статистики и текущей формы, «КАМАЗ» имеет явное преимущество благодаря домашней игре и мощной атаке. «СКА-Хабаровск» может попытаться сыграть на контратаках, но скорее всего будет вынуждена защищаться, что откроет пространство для хозяев. Прогнозируем преимущество «КАМАЗа» и результативный матч.

