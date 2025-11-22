Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 2.1

22 ноября 2025 9:48
КАМАЗ - СКА-Хабаровск
23 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «КАМАЗа»
Сделать ставку

23 ноября на «КАМАЗ Арене» в Набережных Челнах состоится матч 17 тура Лиги PARI, где пятый в таблице «КАМАЗ» примет девятый «СКА-Хабаровск». Хозяева подходят к встрече с отличной результативностью – 35 голов в 19 матчах, забивают в среднем 2.40 гола за последние пять игр, но в обороне пропускают по 1.20. «СКА-Хабаровск» демонстрирует слабую результативность – всего 3 гола в последних пяти матчах, пропуская при этом в среднем 0.60 за игру. Гости испытывают трудности на выезде, не выигрывая в трeх последних матчах, что делает их уязвимыми против атакующего КАМАЗа.

«КАМАЗ»

Команда стабильно забивает и является лидером по результативности в лиге. Лучший бомбардир – Давид Караев с 10 голами. В последних матчах «КАМАЗ» демонстрирует открытый атакующий футбол, неизменно забивая в семи последних встречах. Несмотря на высокую результативность, команда допускает пропущенные голы, что делает игру открытой для обеих сторон. Домашний фактор усиливает шансы на победу и контроль хода игры.

«СКА-Хабаровск»

Гости показывают осторожный стиль, забивая по 0.60 гола в последних пяти играх и пропуская столько же. Лучший бомбардир – Дмитрий Цыпченко с 3 голами. Команда испытывает проблемы в реализации моментов на выезде и не выигрывает уже три встречи подряд. СКА-Хабаровск способна обороняться, но атакующий потенциал ограничен, что делает еe уязвимой перед мощной атакой хозяев.

Факты о командах

«КАМАЗ»

  • 35 голов в 19 матчах, лидер по результативности
  • 12 голов в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Давид Караев – 10 голов

«СКА-Хабаровск»

  • 3 забитых гола в последних 5 матчах
  • 3 пропущенных в последних 5 матчах
  • Не выигрывает в 3 последних выездных матчах
  • Дмитрий Цыпченко – 3 гола

Личные встречи
35% (7)
30% (6)
35% (7)
21
Забитых мячей
22
1.05
В среднем за матч
1.1
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
30.08.2025
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 31 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
03.05.2025
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 6 тур
КАМАЗ
3 : 0
17.08.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 31 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
04.05.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 17 тур
КАМАЗ
1 : 0
06.11.2023
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
13.11.2022
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 2 тур
КАМАЗ
3 : 2
25.07.2022
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
13.11.2021
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 4 тур
КАМАЗ
1 : 2
31.07.2021
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
КАМАЗ
0 : 2
12.03.2016
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
4 : 0
17.08.2015
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 49 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
27.05.2012
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 21 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
12.08.2011
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 2 тур
КАМАЗ
0 : 0
07.04.2011
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 25 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
21.08.2010
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 5 тур
КАМАЗ
1 : 1
18.04.2010
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 40 тур
КАМАЗ
3 : 1
04.11.2009
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 20 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
09.07.2009
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 39 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
14.10.2008
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 19 тур
КАМАЗ
2 : 0
24.06.2008
СКА-Хабаровск
Показать все

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»

С учeтом статистики и текущей формы, «КАМАЗ» имеет явное преимущество благодаря домашней игре и мощной атаке. «СКА-Хабаровск» может попытаться сыграть на контратаках, но скорее всего будет вынуждена защищаться, что откроет пространство для хозяев. Прогнозируем преимущество «КАМАЗа» и результативный матч.

Рекомендованные ставки

  • Победа «КАМАЗа» – коэффициент 2.1
  • Тотал больше 2 голов – коэффициент 1.75

2.10
Победа «КАМАЗа»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск КАМАЗ
Другие прогнозы
23.11.2025
13:00
1.85
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов - Ростов
Победа Ростова с форой (0)
23.11.2025
14:00
1.80
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ - Нафтан
Победа БАТЭ
23.11.2025
14:00
1.75
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Сморгонь - Молодечно
Победа «Сморгони»
23.11.2025
14:00
2.05
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Уфа - Факел
Победа «Факела»
23.11.2025
14:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс - Верес
Обе команды забьют
23.11.2025
14:30
1.63
Италия. Серия А, 12 тур
Верона - Парма
Победа «Вероны» с форой 0
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 