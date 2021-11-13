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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - КАМАЗ
СКА-Хабаровск - КАМАЗ: обзор матча 13 ноября 2021
СКА-Хабаровск
13.11.2021, суббота, 07:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
54'
Д. Фомин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - КАМАЗ
Замена
В. Брагин
️️️️
Д. Барков
78'
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
Г. Грачев
78'
Желтая карточка
И. Квеквескири
77'
76'
Желтая карточка
А. Мамин
75'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
Ч. Магомадов
75'
Замена
О. Калугин
️️️️
Н. Замалиев
Замена
В. Андямов
️️️️
А. Галимов
62'
Замена
М. Тихонов
️️️️
А. Носов
61'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
В. Кольцов
58'
58'
Замена
Р. Османов
️️️️
Р. Янушковский
57'
Замена
️️️️
М. Бевеев
ГОЛ! 1:0!
Д. Фомин
54'
Желтая карточка
Г. Грачев
47'
37'
Желтая карточка
Е. Тесленко
36'
Замена
Е. Воронин
️️️️
Ю. Кириллов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
8
Виталий Кольцов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
27
Александр Галимов
ПВ
11
Александр Носов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Роман Янушковский
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
2
Ярослав Воронков
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
14
Валентин Андямов
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
8
Мутаалим Магомедов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Редван Османов
ЦФ
3-2-1-4
1
Сугробов
17
Фомин
51
Грачев
25
Эмерсон
8
Кольцов
33
Квеквескири
27
Галимов
11
Носов
10
Караев
86
Барков
10
Алиев
3-2-3-2
71
Мамин
2
Тесленко
22
Хомуха
91
Куликов
22
Бевеев
95
Магомадов
13
Замалиев
6
Свежов
42
Кириллов
11
Мусаев
10
Янушковский
27
Галимов
14
Андямов
14
Андямов
27
Галимов
86
Барков
11
Брагин
11
Брагин
86
Барков
51
Грачев
27
Мануйлов
27
Мануйлов
51
Грачев
8
Кольцов
24
Мартусевич
24
Мартусевич
8
Кольцов
11
Носов
44
Тихонов
44
Тихонов
11
Носов
42
Кириллов
37
Воронин
37
Воронин
42
Кириллов
10
Янушковский
8
Османов
8
Османов
10
Янушковский
95
Магомадов
11
Игнатенко
11
Игнатенко
95
Магомадов
13
Замалиев
27
Калугин
27
Калугин
13
Замалиев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
8
Мутаалим Магомедов
АП
2
Ярослав Воронков
ПЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
41
Сергей Самок
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
1
Олег Баклов
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
8
Мутаалим Магомедов
АП
2
Ярослав Воронков
ПЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
41
Сергей Самок
ВР
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча СКА-Хабаровск - КАМАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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