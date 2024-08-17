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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - СКА-Хабаровск
КАМАЗ - СКА-Хабаровск: обзор матча 17 августа 2024
КАМАЗ
17.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Первая лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
45'
И. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - СКА-Хабаровск
Замена
Р. Аюкин
️️️️
В. Почивалин
80'
76'
Замена
Е. Носков
️️️️
Р. Гаджимурадов
75'
Замена
М. Костюков
️️️️
Г. Гонгадзе
Замена
Р. Защепкин
️️️️
А. Абрамов
74'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
Д. Караев
74'
62'
Замена
К. Алиев
️️️️
Н. Мирошниченко
62'
Замена
Н. Першин
️️️️
А. Гаглоев
46'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Н. Поярков
ГОЛ! 1:0!
И. Козлов
45'
37'
Желтая карточка
Н. Поярков
Желтая карточка
А. Гюрджан
16'
Желтая карточка
И. Козлов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
КАМАЗ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
33
Борис Фартуна
АП
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
3-4-1-1-1
31
Анисимов
22
Гюрджан
4
Кусяпов
3
Маругин
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
4
Абрамов
99
Акбашев
11
Апеков
10
Караев
4-3-2-1
96
Кузнецов
17
Покидышев
50
Быков
44
Журавлев
16
Поярков
40
Бавин
18
Мирошниченко
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
11
Цаллагов
10
Гонгадзе
10
Караев
11
Стародуб
11
Стародуб
10
Караев
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
4
Абрамов
10
Защепкин
10
Защепкин
4
Абрамов
10
Гаджимурадов
91
Носков
91
Носков
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
46
Першин
46
Першин
11
Гаглоев
10
Гонгадзе
77
Костюков
77
Костюков
10
Гонгадзе
18
Мирошниченко
10
Алиев
10
Алиев
18
Мирошниченко
16
Поярков
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
16
Поярков
Остались в запасе
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
33
Борис Фартуна
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
98
Ислам Имамов
ВР
5
Нехар Садики
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
33
Борис Фартуна
АП
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
5
Нехар Садики
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Статистика матча КАМАЗ - СКА-Хабаровск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Помощники судьи:
Алексей Ермилов (Москва)
Михаил Кистанов (Энгельс)
Резервный судья:
Павел Лысенко (Йошкар-Ола)
Делегат:
Светлана Яшкина (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Курск)
Стадион:
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