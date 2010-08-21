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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - КАМАЗ
СКА-Хабаровск - КАМАЗ: обзор матча 21 августа 2010
СКА-Хабаровск
21.08.2010, суббота, 12:00
Россия. Первый дивизион, 25 тур
0 : 2
Завершен
КАМАЗ
15'
А. Гудукин
45'
С. Сердюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - КАМАЗ
Замена
А. Делькин
️️️️
С. Сердюков
Замена
Р. Славнов
️️️️
А. Шляпкин
Замена
С. Рыжих
️️️️
И. Пиюк
Желтая карточка
А. Нечаев
Замена
М. Пименов
️️️️
А. Кобялко
Замена
В. Никифоров
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
А. Нечаев
️️️️
Д. Балан
ГОЛ! 0:2!
С. Сердюков
Вторая желтая
В. Янотовский
Замена
А. Мурнин
️️️️
А. Димидко
Желтая карточка
Р. Хисамов
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Гудукин
Пас отдал
А. Шляпкин
10'
Замена
А. Кренделев
️️️️
И. Ахметзянов
Желтая карточка
А. Ложкин
Желтая карточка
В. Янотовский
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
7
Игорь Бырлов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
16
Сергей Рыжих
ЦФ
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
13
Андрей Утицких
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
14
Михаил Пименов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
4-4-2
19
Степанов
24
Наврузов
13
Семенов
5
Нестеренко
26
Балан
10
Старков
2
Димидко
4
Янотовский
7
Бырлов
8
Кармазиненко
25
Пиюк
4-4-2
1
Вавилин
13
Хисамов
44
Рыков
75
Ложкин
4
Гудукин
14
Коронов
23
Бреев
13
Шляпкин
77
Ахметзянов
22
Кобялко
29
Сердюков
26
Балан
18
Нечаев
18
Нечаев
26
Балан
8
Кармазиненко
10
Никифоров
10
Никифоров
8
Кармазиненко
25
Пиюк
16
Рыжих
16
Рыжих
25
Пиюк
2
Димидко
27
Мурнин
27
Мурнин
2
Димидко
22
Кобялко
14
Пименов
14
Пименов
22
Кобялко
77
Ахметзянов
33
Кренделев
33
Кренделев
77
Ахметзянов
13
Шляпкин
4
Славнов
4
Славнов
13
Шляпкин
29
Сердюков
90
Делькин
90
Делькин
29
Сердюков
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Горлукович
13
Андрей Утицких
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Андрей Утицких
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча СКА-Хабаровск - КАМАЗ
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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